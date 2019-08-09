在距离第二代灵眸手机云台推出的一年多时间之后，大疆在 8 月 13 日正式推出了 OSMO Mobile 灵眸手机云台 3。







第三代灵眸手机云台在外观方面进行了大改，采用了更加小巧的可折叠设计，自重仅为 405 克，最大承重 23. 克。而折叠之后更是自由手掌般大小，能够轻松将其收纳在背包内。此外，灵眸手机云台 3 的轴臂处内置了弹簧卡扣模式，可快速实现云台的折叠与启用。手柄采取 15° 倾角设计，能够更加自然地贴合手掌曲线，即使长时间拍摄也能轻松自如，同时轴臂背夹合二为一的设计还能够避免手机充电口及麦克风被遮挡的情况，使得手机在充电时能够保证云台的正常使用。







灵眸手机云台 3 搭载大疆三轴机械云台，可根据云台姿态实时进行高精度调整或补偿，从物理层面消除画面抖动。依托三轴无刷机械云台和智能跟随功能，灵眸手机云台 3 可大范围转动的性能，辅助手机对目标物体进行全方位精准追踪。



交互模式方面，灵眸手机云台 3 将常用功能集合成「一键操作」，M 按键可切换拍照录像、横竖拍摄等多种模式，模式切换按键可以触发智能跟随 3.0 以及切换前后摄像头、云台模式等多种功能。结合预设快捷菜单栏，配合摇杆，M 按键还可快速选择多项拍摄功能。







大疆灵眸手机云台 3 售价 699 元，额外包含手持三脚架和收纳包的套装版售价 799 元。

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