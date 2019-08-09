



任天堂或许在为 Switch 准备 SFC 经典风格的无线手柄，据外媒报道，任天堂已向美国认证机构 FCC 提交了编号为 HAC-042 的 Nintendo Switch 配件，是一款 SFC 风格无线手柄，与经典的 SFC 手柄外观相似。



该设备的 FCC ID 是 BKE HAC-042，这很重要，因为这表示它将与 Nintendo Switch 一起使用。任天堂之前所有与 Switch 相关的无线游戏设备都以 HAC 作为其 FCC ID 的前缀。此外，它使用和 Joy-Con 相同型号（HAC-006）的电池。





值得注意的是此文件目前仅包含设备基础外观形态，用于指示 FCC ID 信息的位置，这意味着实际设备的最终形状可能最终看起来不同。此前，任天堂曾为 Switch 推出 FC/NES 游戏手柄以支持每月会员免费的 FC/NES 游戏，这次 SFC 无线手柄很可能意味着会员服务即将加入免费 SFC /SNES 游戏阵容。

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