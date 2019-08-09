



vivo 已开始进入其下一代 NEX 手机发布的预热阶段。在上个月泄漏了极度弯曲的玻璃面板之后，NEX 产品经理李翔今天在微博展示了新设备的设计草图。



草图显示，vivo 也使用瀑布式比喻来描述玻璃边缘近 90 度的曲率，就像姊妹公司 Oppo 上个月推出的原型设备一样。有意思的是，vivo 的这款新手机在后置摄像头方面，选择的是三摄像头方案，摄像头的布局设计思路似乎是受到手表表盘三个小表盘启发，使得整个设计显得和谐很多。



从之前 vivo 的宣传动作来看，应该很快会宣布新品发布会的时间。上个月的时候，vivo 就被业内报道过可能会推出一款屏幕边缘弯曲度很大的旗舰手机，之后，NEX 系列的产品经理李翔在社交媒体晒出了一张屏幕边缘弯曲度很大的玻璃面板照片，疑似对外确认了传闻的正确性，如今直接晒出新设备的设计草图，看来依旧是实锤的信息。





作为 vivo 主打的旗舰手机，NEX 总有些不错的领点，第一代 NEX 是首款带有弹出式自拍镜头的手机，也是首款配备屏下指纹传感器的手机。去年年底的第二代 NEX 双显示屏技术令人印象深刻，不知道第三代产品可以给什么惊喜呢？让我们拭目以待。

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