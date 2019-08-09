



华为最初预计旗下可折叠屏手机 Mate X 于 6 月上市，但后来将上市日期推迟至 9 月，以适应额外测试。现在，该手机的发布日期又被推迟了，预计将于 2019 年底发布，可能会在 11 月发布。



Mate X 是华为在今年 MWC 展上的明星，被当做三星 Galaxy Fold 的竞争对手而受到媒体和消费者关注。Mate X 主打概念「混合」——展开后的 8 英寸显示屏可以用来增强用户在视频、游戏上的体验，而折叠后的 6.6 英寸的手机屏幕则用于日常应用程序、电话等。



但在 Galaxy Fold 因铰链和屏幕相关的工程问题而延迟发布后，华为也推迟了 Mate X 的发布，官方表示是为了确保应用能够顺利适配较小屏幕和较大屏幕之间的转换问题。至于第二次延迟的原因还没有相关的解释，据 TechRadar 称似乎是由于最近的硬件变化，包括屏幕铰链和更薄的锁扣的改进，不过关键部件——塑料屏幕表层仍保持不变。



考虑到 Mate X 的售价（可能达到 20000 元），很难想象会有那么多人焦急地等待它的发布。这款手机曾经还是华为发布的首款 5G 智能手机，但现在已经被 Mate 20 X 5G 捷足先登了，而且过于昂贵的成本和未成熟的技术让它的市场前景并未可知。虽然华为透露了继续推出更多可折叠屏手机的打算，但这些都要等待一个更好的时机。



欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。