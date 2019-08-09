T-Mobile 和联发科于本月 14 号共同宣布，已在多厂商环境中完成了全球首个独立 5G 数据通话，为「真正的 5G」铺平了道路。所有最早的 5G 网络都依赖于被称为 Release 15 的 5G 标准初步版本。该标准严重依赖并受限于现有的 4G 网络基础设施，来提供「非独立」5G 服务。T-Mobile 计划在 2020 年 6 月凭借 Release 16 推出独立 5G 版本。与非独立 5G 相比，独立 5G 将使具有 5G 芯片的设备能够享受明显更快的下载速度，从根本上增加新蜂窝技术的应用数量。另外，超低延迟的车辆通信，实时虚拟和增强现实以及其他网络响应性改进也将通过独立 5G 实现。5G 设备还能够快速共享自己的数据，例如实时高清视频，而不仅仅是从网络接收视频。T-Mobile 和联发科指出，他们的成功通话是使用供应商提供的设备来反映运营商的实际 5G 部署（包括爱立信，诺基亚和思科的设备）。虽然没有提到用于此次通话的特定无线电频谱，但联发科技指出它建立在 2019 年 5 月爱立信设备早期的 2.6GHz 频段独立呼叫的基础上。联发科预计它将继续为 T-Mobile 的 5G 网络部署工作和进军利润丰厚的北美市场作出贡献。联发科技是高通公司向手机和基站制造商提供 5G 组件的主要潜在竞争对手之一，但其「潜力」才是最应被重视的，与高通的 5G 部件相比，联发科的 Helio M70 5G 调制解调器和完全集成的 5G 片上系统（SoC）处理器已经发布，但尚未运用在任何已知的运输设备中。M70 调制解调器计划在 2019 年上市，而 5G SoC 计划在 2020 年第一季度上市。国内方面，今年 4 月份，中国电信宣布实现首个 5G 独立组网语音通话。6 月份，中国移动携手华为完成了基于 5G 独立组网的 EPS Fallback 语音视频通话。

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