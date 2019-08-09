对于电子设备而言，「充电」是一件可大可小的事情。说小，是因为给手机或者其他电子设备充电是每个人每天都要面对的事情；说大，是因为在充电方式、充电安全性、充电效率等方面有着太多的不同，选择不同的充电方式或者设备给手机充电所产生的效果也大有不同。就拿充电方式来说，无线充凭借着方便、快捷的优点，逐渐成为传统「有线充」之外的第二种充电方式。



而随着这两年技术的发展，无线充也已经从最基本的「无线充电底座」也就是俗称的「无线充电板」向充电宝的领域发展，衍生出「无线充电宝」的新种类。近日，CIKE 就刚好推出了一款无线充电宝，我也有幸体验了几天，这篇文章来和大家聊聊这款「CIKE小红玩快充充电宝」。







和市面上其他方方正正的充电宝有所不同的是，CIKE小红玩快充充电宝由于支持无线充，所以整体的造型设计采用了更加符合人体工学的曲线设计，背面为钢琴烤漆+紫外线固化工艺，正面的无线充电区域则采用了更加防滑的磨砂工艺。







重量方面，虽然 CIKE小红玩快充充电宝的电池容量达到 10000 毫安，但重量维持在 220g 左右，几乎和一部手机差不多重，再加上外观造型采用了圆润小巧的设计风格，这对于那些追求轻巧的用户来说，应该算是一个不错的卖点。







虽然采用小巧的外形设计，但 CIKE小红玩快充充电宝的内在却十分强大。首先来看三个接口，分别由一个 USB-A、USB-C 以及 micro USB 接口组成，其中 USB-C 接口可以兼顾输入和输出工作，而 USB-A 和 microUSB 接口则分别进行输出和输入，这也就意味着你除了可以通过附赠的 micro USB 数据线来给充电宝充电之外，也可以借助 USB-C 数据线来充电，这对于那些使用配备 USB-C 接口的手机或者平板的用户来说，出门只需要带上一根 USB-C 数据线即可完成输入和输出。而除了三个接口之外，还能看到一个电量查看/无线充电激活按键，以及三颗白色 LED 电量指示灯。







这三个接口具体的输入/输出参数如下：



1. USB-C 输入：5V/3A、9V/2A、12V/1.5A

2. micro USB 输入：5V/2.1A

3. USB-C、USB-A 输出：5V/3A、9V/2A、12V/1.5A

4. 总输出：18W Max

5. 无线充电输出：5W/7.5W/10W



之所以说 CIKE小红玩快充充电宝的内在强大，是因为在有线充电模式（USB-C 输出口）下，它几乎支持市面上的大部分快充模式，例如最常见的 PD3.0 和 QC3.0 快充，此外还支持华为 FPC 快充、三星 AFC 快充，以及魅族的 MTK 快充。



以 iPhone 为例，只要你使用的是 iPhone 8 系列（包括）之后的新款手机，那么都支持 PD 快充。相比普通的 USB DCP、APPLE 2.4A 充电协议，PD 快充模式最大的亮点就是拥有更快的充电速度，只要你使用 USB PD 充电器和 USB-C to Lightning 快充数据线就能够在 iPhone 上享受更快的充电速度，最快能够在半小时内为手机充入 50% 的电量，比普通的充电协议快 3 倍左右。







我也试着使用 CIKE小红玩快充充电宝和 USB-C to Lightning 快充数据线来为手头上的 iPhone XS 充电，从 5% 到 50% 的电量输入大概耗时 25 分钟左右，符合 PD3.0 快充的速度。 而除了 iPhone 以外，部分 iPad 也同样可以通过 CIKE小红玩快充充电宝享受 PD 快充，以去年推出的 iPad Pro 11' 为例，使用 USB-C 数据线进行充电时，功率达到 17W 左右，成功启用 PD 快充模式。



如果你使用的是 Android 手机来说， CIKE小红玩快充充电宝对其他快充协议也十分友好。首先是高通 QC3.0 协议，它的充电速度比前一代提升了 27%，并且采用 INOV 最佳电压智能协商算法，能够对电压进行灵活变化，从而使得手机等移动终端获得恰到好处的电压，达到预期的充电电流，最终实现最小化电量损失、提高充电效率、改善发热情况等。另外像国内一些手机厂商自家的快充协议，例如华为 FPC 快充、三星 AFC 快充，以及魅族的 MTK 快充，CIKE小红玩快充充电宝也都能够支持。



此外，由于支持 5V~12V 宽电压，所以 CIKE小红玩快充充电宝也能为部分笔电提供应急充电功能。



除了有线快充之外，CIKE小红玩快充充电宝的另一大亮点是支持 Qi 无线充电，这一无线充电协议十分友好，几乎市面上大部分支持无线充电的手机或者设备都采用的是 Qi 协议，例如 iPhone XS 系列、三星 Galaxy S10 系列、AirPods 无线充电版等等。







而且和市面上其他只配备最高 5W 无线充电功率的无线充电器或者无线充电宝不同，CIKE小红玩快充充电宝最高能够输出 10W 的功率，也就是说如果你使用的是 iPhone 8 系列之后的 iPhone，那么通过 CIKE小红玩快充充电宝便能实现苹果的 7.5W 无线快充，这也使得 CIKE小红玩快充充电宝最高能够比普通的 5W 无线充电器快 2 个小时充满手机。实测以 iPhone XS 为例，通过 CIKE小红玩快充充电宝进行无线充电，从 0% 到 100% 电量完全充满，大概耗时 2 小时 20 分钟，而普通 5W 无线充电器则需要 4 小时左右。







由于最高支持 10W 无线快充和 PD 快充输入，所以 CIKE小红玩快充充电宝也可以在通过 USB-C 数据线接入电源的情况下，当作一个桌面无线充电器来使用，如果检测到有设备在进行无线充电，那么 CIKE小红玩快充充电宝会优先对设备进行无线充电，一旦检测到设备已充满电，才会为充电宝本体进行充电。这样一来，就能实现「两用」的玩法。



总的来说，CIKE小红玩快充充电宝在功能性方面十分突出，有线充电下最高 18W 的输出功率能够保证快充的正常进行，同时对于多种快充协议的支持也能够满足持有不同手机的用户需求，而最高 10W 的无线充电功能算是锦上添花的存在，虽然没有有线充电那么快，但胜在方便和便捷，而且也可以当成桌面无线充电器使用，算是「一物多用」了。

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