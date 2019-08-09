苹果设备之所以卖得好，有很大一部分的原因是背后的系统所带来的吸引力。以 iOS 系统为例，虽然较为封闭的环境比不上 Android 系统来的自由，但换来的是安全性和跨设备的便捷性：跨设备传文件用「隔空投送」，跨设备办公用「接力」，你甚至还可以将 A 设备复制的内容，直接粘帖到 B 设备上，操作起来比 Android 设备更加便捷和快速。



谷歌也意识到这个问题，在今年的 Android Q 中或许会加入类似「隔空投送」的的跨设备分享功能「Fast Share」，其采用的也是蓝牙配对、Wi-Fi 热点传输的原理，所以在传输速度和传输文件类型方面会比旧的传输方式更快和更全面，但考虑到目前国内厂商只有少数在使用趋于原生的 Android 系统，大部分使用的还是自己的 UI，所以就算到时正式版推出之后，也需要聚合不同厂商来优化。



最近，vivo、OPPO、小米就宣布联合成立「互传联盟」，旨在推动跨设备的文件传输体验，最快将于八月底上线。







据官方表示，「互传联盟」成员的品牌设备在传输文件时具有以下特点:



1. 跨品牌一键互传，无需安装第三方应用；

2. 支持多种文件格式；

3. 高速、稳定、无需流量。



此外，「互传联盟」还将开放给更多厂商加入联盟，打通品牌之间的无线互传体验。

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