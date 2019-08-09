随着智能手机和技术的发展，智能家居已经成为家居行业的兵家必争之地。最近宜家宣布，将成立智能家居部门全权负责智能家居业务。「我们已决定在宜家智能家居业务上投入大量资金，以加快其发展速度。这是自推出儿童宜家以来我们正在建立的最大的新业务。」宜家 Range & Supply 经理 Peter van der Poel 介绍道。



从 2012 年开始，宜家就开始涉及智能家居业务，先后推出了 TRÅDFRI 特鲁菲系列、NORDMÄRKE 诺德马克无线充电器等产品，而最新的智能家居产品则是和 Sonos 合作的 Symfonisk 智能音箱系列。除此之外，宜家还创建了自己的生态系统和智能照明应用程序，并于 6 月更名为宜家家居智能应用程序。







而在第三方合作方面，除了前面提到的联合 Sonos 推出的 Symfonisk 智能音箱系列之外，宜家还在去年的小米 AIoT 开发者大会上，宣布与小米达成合作关系，将宜家旗下的智能照明产品接入米家平台，以此来推动这些产品在中国的普及。







随着「宜家智能家居」部门的成立和更多的资金投入，相信再过不久我们就能够在宜家看到更多的智能家居产品了。

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