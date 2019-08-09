



微软 Xbox 主管 Phil Spencer 最近在 GameSpot 的访谈中讨论了不少话题，作为 Xbox 部门的领军人物，他不仅要为下一代 Xbox 游戏主机建立新的开发团队，还要管理一个生态系统。最近，微软流媒体游戏平台 Project xCloud 成为热点，Phil Spencer 向媒体阐述了 xCloud 将如何打入传统家用游戏机为核心的行业，以及新技术如何改变未来发展方向。



云游戏是正确的方向 但不会取代游戏机



“云技术这是该行业的发展方向之一。”Spencer 说，“我并不是想告诉你，拥有一台玩游戏的的硬件设备是件坏事，或者我们不需要这样的设备。我的意思是云作为游戏的一部分是绝对正确的。”



Phil Spencer 谈到了云游戏的主要问题之一是「延迟」。具体来说，手柄键鼠等控制器输入的速度将转化为屏幕上的动作，如果没有足够快速和稳定的网络数据传输能力，这种体验会比较糟糕。Spencer 称谷歌游戏云平台 Stadia 同样面临这种问题，特别是对于像《Doom》这样的快节奏射击游戏——“我认为目前没有任何人能保证云游戏零延迟”。



即便在云游戏普遍开展时，物理设备仍然是很重要的一部分，但 Xbox 本身并没有配备专门的新设备。Spencer 澄清微软并没有打算开发流媒体游戏设备。而他们正在研究的是如何让你口袋里的手机作为终极流媒体，并且跨越平台的限制，让玩家在 PC、Xbox、移动设备甚至 PlayStation 上都能玩到来自微软提供的内容和服务。







xCloud是一个长期项目 需要时间



“事实上，我们有一个动向要和玩家们分享。我们正在 xCloud 建立一个便利的功能，让您可以随身拥有 Xbox 的体验。这就是为什么我们专注于手机，这和在 Xbox One X 上运行游戏不同。你可以参加群组，可以进行语音聊天，就跟你坐在家用主机面前所做的一样，但是你从云中运行它会感觉有所不同。”



鉴于 Phil Spencer 在自己的手机上使用 xCloud 的早期版本并演示了游戏，我们推测 xCloud 的功能已经基本准备完毕，今年 10 月开始进入公测阶段，Spencer 也介绍了 xCloud 的进度：“我们将在 2019 年开始试投放某些市场，然后持续向更多地区推出。xCloud 现在正在内部试验，团队成员可以在他们的手机上安装应用并体验游戏。”



“在微软工作的优势之一是拥有全球 Azure 数据中心，这使我们能够尽可能地将硬件带到人们身边。我们可以利用微软花费大量资金建立的数据中心来帮助加快构建速度。所以我们将在 2019 年开始，让人们在手机上玩 Xbox 游戏，并收集到大量反馈。”



xCloud 项目今年推出仅标志着 Xbox 游戏流媒体服务的开始，微软将继续在玩家手中进行迭代，Spencer 强调技术转移需要时间。“我认为它成为人们的主流方式还有几年的时间。”



“Netflix 花了 20 年时间才让人们习惯流媒体视频服务，有时科技的发展如此之快而让我们忘记了这一点。不过我认为，游戏流的实现用不到 20 年时间，当然也不会短到两年这么快。这是一个技术变革，虽然看起来它像一夜之间发生的，但事实并非如此。”



“这些服务需要时间才能发展，我们正在建设的是一个长期项目。随着时间推移，我们将拥有一个可以覆盖所有人和基础设施的全球服务，通过一致和高质量的互联网服务接触用户。”







让更多玩家和开发者加入其中



在未来的道路上，xCloud 的发展可能会带来一些创造性的用途，但 Spencer 与他的团队正在跳出游戏的框架，他们计划将其作为游戏行业最大展会的一个组成部分，并谈到未来在 E3 展，微软 Xbox 团队计划是允许参观展会的每个人都能参与游戏，就连收看直播的人也能用手机玩 Xbox。”



云游戏的成功还取决于游戏开发者们运用新技术的积极性。Spencer 详细介绍了团队如何做到这一点：“我们已经开始将 xCloud 服务器架设在大的第三方开发商附近，为了便于让第三方的游戏开发商参与其中。”



“目前已经有一些早期体验者开始申请使用 xCloud，因为云端确实会带来更多可能性。我们也已经加入了 Xbox SDK，为开发者们解决游戏在流媒体和在本地运行的两套不同设计，他们只需要按照自己的想法来做游戏，不需要再去思考平台差异的问题。”



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