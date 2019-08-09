



由于图形和人工智能芯片的需求在第二财季有所回升，Nvidia 财报公布的盈利和收入超出分析师预期。Nvidia CEO 黄仁勋称，Nvidia 的近期增长将来自游戏和其他人工智能业务变体：推理和人工智能端点运算（AI at the edge）。



在与分析师的电话会议中，黄仁勋说，人工智能是“我们这个时代最强大的力量”，有超过 4,000 家 AI 创业公司与 Nvidia 合作，相比于 2017 年 4 月的 2000 家 AI 创业公司翻了一番。但是，在很多领域——比如自动驾驶汽车等，需要一段时间将应用转化为巨大的成果，而这正是人工智能增长的未来前景。



游戏与显卡业务



总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的 Nvidia 主要研发图形芯片（图形处理单元或 GPU），并将 AI 技术结合其中。



虽然人工智能处于增长之路，但游戏仍然是业务的最大部分。Nvidia 报告截至 7 月 31 日的第二财季收入为 25.8 亿美元，每股收益为 1.24 美元，其中，游戏占总收入的 50.3％。



由于 Nvidia 最新的 RTX 图形芯片和图灵架构中的实时光线跟踪技术，带动了游戏业务的重新增长。去年秋天，RTX 芯片起步缓慢，因为游戏还没有为 RTX 带来的极致照明和阴影做好准备。但随着 RTX 通过产品线大幅降价，刺激了游戏玩家的购买欲望度，在本季度帮助产生了 13 亿美元的游戏收入。



在本季度，Nvidia 加强了其包含 GeForce RTX 2060 Super，GeForce RTX 2070 Super 和 GeForce RTX 2080 Super 的 GPU 阵容。除此之外，随着实时光线追踪新技术的到来，《使命召唤：现代战争》，《赛博朋克 2077》，《看门狗：军团》和《德军总部：新血脉》等一批大作游戏也获得了新支持。







与此同时，笔记本电脑制造商在本季度发布了 27 款新的 RTX Studio 笔记本电脑，特别针对流媒体或内容创作者等人群。假日季节将有 100 多台 RTX 笔记本电脑上市。



Nvidia 首席财务官 Collette Kress 在电话会议上表示，游戏主机虽然也有一定贡献，但由于 Nintendo Switch 游戏机（使用 Nvidia Tegra 处理器）的需求呈现季节性，第二季度和第三季度的产量通常会有所上升，而第四季度则有所下降。因此 RTX 显卡仍是 Nvidia 游戏的重要推动力。



Collette Kress 说到：“展望未来，我预计光线追踪将推动游戏图形重新焕发活力。”他指出，笔记本电脑游戏是业界增长最快的细分市场之一，因此今年的假日季节会迎来一个不错的营收上升态势。



人工智能已经扩展到所有行业



目前尚不清楚 AI 何时会超过 Nvidia 的游戏收入，但成千上万的 AI 初创公司正在使用人工智能平台在云中开发应用程序，他们正在向垂直行业的大公司提供这些应用程序，如零售，银行，网络安全，机器人等。



黄仁勋预测：“人工智能的应用正在扩展到每个行业。”







在新的 AI 浪潮中，已经有专门的 AI 处理器来处理不同的任务，从神经网络的训练到识别对象到推理，或使用更多的智能基于更少的数据得出结论。



亚马逊的 Alexa 等设备能够处理对话，识别自然语音并提供接近消费者查询的答案。这些机器不是长时间运行，而是提供快速，不太准确但简化的答案。将更多的智能放在日常对象中，在网络的边缘而不是在数据的中心，也是 AI 新浪潮的一部分。



我们看到更多的人工智能被装进物联网，进入你的日常家用物品中。除此之外，人工智能与自动驾驶汽车将改变 100 万亿美元的运输行业。Nvidia 正在与沃尔沃等公司合作开发可能产生大量收入的开发项目。



用这位 CEO 的话来说，人工智能将推动长期需求，因为它是“我们这个时代最强大的力量”。



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