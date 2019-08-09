



现在几乎所有人都知道索尼和微软即将推出新款游戏机，网络上也正纷纷展开关于新 PlayStation 5 和 Xbox 游戏机的讨论，但是这些设备的规格还没有得到完全的确认，看起来它们依旧很神秘。



最近，有新的传闻表示 PlayStation 5 拥有一个非常强大的 GPU，主机内置显卡可能具有 2.8 GHz 主频，与 Nvidia GeForce RTX 2080 和 AMD Navi 5700 GPU 水平相当。



PS5 采用的这款超强 GPU 有望成为业界的鳌头，作为市场上最好的显卡之一，它能轻轻松松为玩家提供超高清的 4K 及以上分辨率的画质，而屏幕刷新率将最少支持 60Hz 的效果，这使得整个系统的 FPS 率大大提升，达到目前 PC 的两倍多。



另外，爆料称 PS5 的 GPU 将由 AMD 提供，AMD 正在为一个特定的项目开发三种不同的 GPU，它们主频从 0.8GHz 到 2.0GHz 不等，组件的代号为 Oberon、Ariel 或 Gonzalo。我们不确定上述消息是否可靠，但这看起来像是一个 PS5 降级版本的 GPU。



此外 PS5 将与 Xbox Scarlett 和谷歌的云游戏机展开竞争，在当前趋势的压力下，这几家游戏机制造商都面临着提高游戏机质量的问题。毕竟基于主机和移动设备和基于云的游戏正在发生转变，这需要在远程位置进行大量处理，并将其传输到客厅的设备上，这要求游戏硬件、软件和网络服务器需要像一台运行良好的机器一样协同工作，无论是哪一类游戏平台，未来都将进入同样的竞争领域。



此外，也有网友爆料了 PS5 的发布日期，一封来自索尼的营销电子邮件日前被泄露，邮件中谈到了「PlayStation 2020 会议」，据推测，该会议指的是 PlayStation 5 的官方发布活动。



这封邮件称神秘发布会将于 2020 年 2 月 12 日举行，很可能会向全世界展示下一款索尼游戏机。据称，该公司已经向 Activision、Ubisoft 和 EA 等发行商发出邀请，为即将推出的主机展示他们的新游戏。



这些传闻没有得到官方的证实，不过索尼在今年早些时候确认了 PS5 的存在，所以我们大可期待一下明年有希望亮相的新主机，而发布会上可能还将提供更多关于价格、规格和 VR 头戴设备的细节——据称 PSVR 2 正在研发中，将在 2021 年之前发布，PS5 发布会带上它也并不奇怪。



说实话，想到索尼这么快就会发布 PS5，真是令人兴奋。由于索尼没有出席今年的 E3 展，而且自那以后一直保持沉默，该公司有可能在年底前发布一项重大声明，让我们耐心等待有关新游戏主机的惊喜降临。



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