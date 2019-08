日前,在德国举行的 Gamescom 活动上,Nvidia 证实 GeForce Now 服务将在今年年底进入 Android 系统。虽然没有给出确切的日期,但这周它在 Gamescom 展台上展示了这款应用。



GeForce Now 类似于谷 Stadia 和微软 xCloud,玩家可以连接到 Nvidia 数据中心运行游戏,并将游戏从服务器串流到本地屏幕上,与其他服务不同的是,GeForce Now 允许玩家登录 Steam 或 Battle.net 帐户来玩已购买的游戏。



GeForce Now 和 Stadia / xCloud 的另一个关键区别是 Nvidia 的硬件,Stadia 的数据中心使用 AMD GPU 和 CPU,而微软正在云计算中使用其 AMD 驱动的 Xbox One S 系统。Nvidia 已经在它的 GeForce now 云服务器升级到 RTX 显卡,这是它的一大优势。该公司今天开始为德国和北加州的玩家推出这些 RTX 服务器,这使得 GeForce Now 用户可以启用 RTX,在各类支持 RTX 的大作中获得实时光追效果。



欢迎关注威锋网官方微信:威锋网(weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态,精选最热科技资讯。