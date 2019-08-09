8 月 21 日，完美世界正式公布本土游戏发行平台，也就是 Steam 的国内引进项目，定名为蒸汽平台。2018 年 11 月，Valve 在上海浦东与完美世界签订协议，Steam 正式落户中国，直到今天完美方面才算正式宣布推出 Steam。官方宣布首批上线的游戏包括《Dota 2》、《刀塔霸业》等 V 社本家游戏，还有《三国志14》、《欧洲卡车模拟2》、《胡闹厨房2》、《重生细胞》、《FTL》等国外游戏和《古剑奇谭》系列、《神舞幻想》、《隐龙传》《大圣归来》、《艾希》、《月圆之夜》、《太吾绘卷》、《灵魂之桥》、《中国式家长》、《电竞传奇》、《汐》、《归家异途》等一大批国内游戏。完美承诺未来游戏库会不停的更新和壮大，VR 游戏也会同步上线。完美世界 CEO 萧泓向各路媒体表示：“蒸汽平台专为中国玩家量身定制，将提供高速的服务器，高质量的本地化运营，新鲜奇特的游戏体验和分享途径。当然这个平台也会支持 VR 虚拟现实等新技术，同时逐步构建海量游戏库，从而满足不同年龄和品味玩家的需求。”蒸汽平台的积极意义主要在于助力国内游戏的发行和市场规范化。众多有梦想有能力的优秀中国游戏开发者将汇聚在这一平台，在规范的本土化运作中了解市场、了解用户，为新 IP 的诞生提供良好的土壤。许多从未走出国门的本土开发者，也将借由平台走出海，通过商业途径增强中国文化的全球影响力。Valve 已经告知玩家，蒸汽平台与国际版 Steam 并不冲突，玩家现在依旧可以使用 Steam 购买并运行游戏，原有的游戏库也继续保留。而 Steam 方面据传正在启用一个顶级域名来指向社区页面，用来代替之前国内暂时不能访问的国际版社区，打造一个纯中文的本土社区，方便国内玩家浏览与交流。Steam 平台目前在 PC 游戏领域的统治力毋庸置疑，而中国版蒸汽平台能否走出一条成功的本土化道路还需要时间与市场的检验。不过玩家们更关心的应该是审核和定价问题，这些完美在发布会上尚未提及，具体情况我们只能等到上线之后才能知晓了。

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