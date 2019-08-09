  • 2019-08

    22

    10:58

    三星欲发力 国行Galaxy Note 10系列与国际版「区别待遇」
    手机 作者：Ruins 来源：威锋网
    评论 加载中...


    8 月 21 日，三星正式面向中国市场发布全新旗舰智能手机 Galaxy Note 10 及 Note 10+ 5G。其中 6.3 英寸的 Note 10 售价 6599 元（8GB + 256GB），6.8 英寸的 Note 10+ 5G 则是 7999 元（12GB + 256GB，仅支持 NSA 模式）。

    两款机型均搭载动态 AMOLED 屏幕，Note 10+ 电池容量为 4300 毫安时，Note 10 为 3500 毫安时。5G 和非 5G 版差别主要在内存、屏幕尺寸、电池和支持 5G 网络方面，其他基本一致。


    Note 10 系列的 S Pen 也得到了重新设计，用户可以在三星笔记中将手写记录转换为文字文本，而且还能将其导出为包括Microsoft Word 在内的多种格式，在 S Pen 的帮助下随时对文档内容进行编辑，并轻松进行分享。升级后的 S Pen 还实现了隔空操作，用户在握持 S Pen 的情况下可以借助手势控制手机的某些功能，甚至还能通过 SDK 创建自定义控件，用隔空来玩游戏或使用 App。


    同时，Galaxy Note 10 系列搭载无线共享充电功能，可为三星 Galaxy Watch、三星 Galaxy Buds 或其它经 Qi 认证的设备进行充电。


    和此前发布的 Note 10 国际版相比，三星对国行版进行了较有针对性的调整，大家可以了解一下国行版的不同之处。

    唯一版本

    和国际版的多内存和储存版本不同，国行版的 Note 10 系列两款产品都仅有唯一的版本，其中 Note 10 只有 8GB+256GB 的内存组合，而 Note 10+ 5G 则仅有 12GB+256GB 版本，直截了当。

    国内5G

    国行版的 Note 10+ 统一都是 5G 版本，支持 NSA 非独立组网。国际版部分地区的 Note 10 5G 版和 Note 10+ 4G LTE 版在中国大陆地区是没有的，这也说明三星在国内推行 5G 的决心。

    双卡双待

    国行版的 Note 10+ 5G 版针对中国用户改为双卡双待，可以同时支持 4G+5G 两张 SIM 卡同时待机使用。而国际版的是单卡单待。

    处理器一致

    国行版本的 Note 10 系列两款机型均搭载高通骁龙 855 处理器，Note 10+ 5G 通过外挂 X50 基带芯片支持 5G 网络，而国际版在部分地区会使用三星的 Exynos 9825 处理器。

    价格更有诚意

    对比国际版本，虽然国行版两款机型都只有唯一版本，但定价也相对合理，Note 10 的售价 6599 元，低于国际版的 949 美元（约合人民币 6704 元)，Note 10+ 5G 售价 7999元，远低于国际版的 1299 美元（约合人民币 9176 元)。

    软件本地化

    国行版本在系统软件方面也针对中国地区进行了诸多本地化，如 Bixby 与微信合作，在 Bixby 页面可以一键打开微信小程序;还有就是三星公交卡支持全国 11 种不同公交卡，覆盖中国的 257 个城市等。
     

    　　欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。

    [文章纠错]

    收藏

  • 推荐阅读

    小米、vivo、OPPO联合成立「互传联盟」

    可折叠屏手机接连碰壁？华为Mate X再次推迟

    vivo展示NEX 3草图和「瀑布式」弧形玻璃

    三星推出世界首款一亿像素手机图像传感器

锋友跟帖
人参与
人跟帖

热度 时间
现在还没有评论，请发表第一个评论吧！
正在加载评论

分类标签

热门排行

推荐导读更多>>

返回顶部
关闭

威锋账号登录
用户名： (请实名认证)
关于我们 联系我们 大事记 法律条款 About Us

粤公网安备 44030502001011号粤ICP备07011435号 丨 新三板上市公司威锋科技（836555）

增值电信业务经营许可证： 粤B2-20130239 粤网文（2017）6454-1554号 Powered by Discuz!

触屏版

Copyright 2007-2019 © Joyslink Inc. All rights reserved 保留所有权利