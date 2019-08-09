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2019-08
22
10:58
8 月 21 日，三星正式面向中国市场发布全新旗舰智能手机 Galaxy Note 10 及 Note 10+ 5G。其中 6.3 英寸的 Note 10 售价 6599 元（8GB + 256GB），6.8 英寸的 Note 10+ 5G 则是 7999 元（12GB + 256GB，仅支持 NSA 模式）。
两款机型均搭载动态 AMOLED 屏幕，Note 10+ 电池容量为 4300 毫安时，Note 10 为 3500 毫安时。5G 和非 5G 版差别主要在内存、屏幕尺寸、电池和支持 5G 网络方面，其他基本一致。
Note 10 系列的 S Pen 也得到了重新设计，用户可以在三星笔记中将手写记录转换为文字文本，而且还能将其导出为包括Microsoft Word 在内的多种格式，在 S Pen 的帮助下随时对文档内容进行编辑，并轻松进行分享。升级后的 S Pen 还实现了隔空操作，用户在握持 S Pen 的情况下可以借助手势控制手机的某些功能，甚至还能通过 SDK 创建自定义控件，用隔空来玩游戏或使用 App。
同时，Galaxy Note 10 系列搭载无线共享充电功能，可为三星 Galaxy Watch、三星 Galaxy Buds 或其它经 Qi 认证的设备进行充电。
和此前发布的 Note 10 国际版相比，三星对国行版进行了较有针对性的调整，大家可以了解一下国行版的不同之处。
唯一版本
和国际版的多内存和储存版本不同，国行版的 Note 10 系列两款产品都仅有唯一的版本，其中 Note 10 只有 8GB+256GB 的内存组合，而 Note 10+ 5G 则仅有 12GB+256GB 版本，直截了当。
国内5G
国行版的 Note 10+ 统一都是 5G 版本，支持 NSA 非独立组网。国际版部分地区的 Note 10 5G 版和 Note 10+ 4G LTE 版在中国大陆地区是没有的，这也说明三星在国内推行 5G 的决心。
双卡双待
国行版的 Note 10+ 5G 版针对中国用户改为双卡双待，可以同时支持 4G+5G 两张 SIM 卡同时待机使用。而国际版的是单卡单待。
处理器一致
国行版本的 Note 10 系列两款机型均搭载高通骁龙 855 处理器，Note 10+ 5G 通过外挂 X50 基带芯片支持 5G 网络，而国际版在部分地区会使用三星的 Exynos 9825 处理器。
价格更有诚意
对比国际版本，虽然国行版两款机型都只有唯一版本，但定价也相对合理，Note 10 的售价 6599 元，低于国际版的 949 美元（约合人民币 6704 元)，Note 10+ 5G 售价 7999元，远低于国际版的 1299 美元（约合人民币 9176 元)。
软件本地化
国行版本在系统软件方面也针对中国地区进行了诸多本地化，如 Bixby 与微信合作，在 Bixby 页面可以一键打开微信小程序;还有就是三星公交卡支持全国 11 种不同公交卡，覆盖中国的 257 个城市等。
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