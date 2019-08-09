8 月 21 日，三星正式面向中国市场发布全新旗舰智能手机 Galaxy Note 10 及 Note 10+ 5G。其中 6.3 英寸的 Note 10 售价 6599 元（8GB + 256GB），6.8 英寸的 Note 10+ 5G 则是 7999 元（12GB + 256GB，仅支持 NSA 模式）。两款机型均搭载动态 AMOLED 屏幕，Note 10+ 电池容量为 4300 毫安时，Note 10 为 3500 毫安时。5G 和非 5G 版差别主要在内存、屏幕尺寸、电池和支持 5G 网络方面，其他基本一致。

Note 10 系列的 S Pen 也得到了重新设计，用户可以在三星笔记中将手写记录转换为文字文本，而且还能将其导出为包括Microsoft Word 在内的多种格式，在 S Pen 的帮助下随时对文档内容进行编辑，并轻松进行分享。升级后的 S Pen 还实现了隔空操作，用户在握持 S Pen 的情况下可以借助手势控制手机的某些功能，甚至还能通过 SDK 创建自定义控件，用隔空来玩游戏或使用 App。

同时，Galaxy Note 10 系列搭载无线共享充电功能，可为三星 Galaxy Watch、三星 Galaxy Buds 或其它经 Qi 认证的设备进行充电。

和此前发布的 Note 10 国际版相比，三星对国行版进行了较有针对性的调整，大家可以了解一下国行版的不同之处。唯一版本和国际版的多内存和储存版本不同，国行版的 Note 10 系列两款产品都仅有唯一的版本，其中 Note 10 只有 8GB+256GB 的内存组合，而 Note 10+ 5G 则仅有 12GB+256GB 版本，直截了当。国内5G国行版的 Note 10+ 统一都是 5G 版本，支持 NSA 非独立组网。国际版部分地区的 Note 10 5G 版和 Note 10+ 4G LTE 版在中国大陆地区是没有的，这也说明三星在国内推行 5G 的决心。双卡双待国行版的 Note 10+ 5G 版针对中国用户改为双卡双待，可以同时支持 4G+5G 两张 SIM 卡同时待机使用。而国际版的是单卡单待。处理器一致国行版本的 Note 10 系列两款机型均搭载高通骁龙 855 处理器，Note 10+ 5G 通过外挂 X50 基带芯片支持 5G 网络，而国际版在部分地区会使用三星的 Exynos 9825 处理器。价格更有诚意对比国际版本，虽然国行版两款机型都只有唯一版本，但定价也相对合理，Note 10 的售价 6599 元，低于国际版的 949 美元（约合人民币 6704 元)，Note 10+ 5G 售价 7999元，远低于国际版的 1299 美元（约合人民币 9176 元)。软件本地化国行版本在系统软件方面也针对中国地区进行了诸多本地化，如 Bixby 与微信合作，在 Bixby 页面可以一键打开微信小程序;还有就是三星公交卡支持全国 11 种不同公交卡，覆盖中国的 257 个城市等。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。