说起 Adobe，可能大部分人脑海中第一时间闪过的是 PS（PhotoShop），推出近三十年之后，PhotoShop 毫无疑问已经成为世界上最知名的图像处理软件。而自从 2014 年全面向云服务转型之后，Adobe 大部分软件都由此前的一次性出售的模式，转向了按月收费的订阅形式，体现在产品层面就是 Adobe Creative Cloud 取代了 Adobe Creative Suite，大部分 Adobe 软件都可通过 Adobe Creative Cloud 下载，而用户必须支付每月订阅费才能使用升级中加入的主要功能。



Adobe Creative Cloud 最早在 2016 年进入中国市场，但只面对企业用户，而在 8 月 21 日的线下发布会上，Adobe 终于推出了面向个人用户的 Adobe Creative Cloud 方案。







Adobe Creative Cloud 个人版将包括 PhotoShop 和 Lightroom Classic 两款软件，价格为 888 元/年，合计 74 元/月，不久将在 Adobe 中国官网和天猫旗舰店开售，Adobe 也表示未来可能将旗下更多软件加入到这一计划当中。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。