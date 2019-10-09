10 月 15 日，一加在北京举行的发布会上正式公布了 OnePlus 7T 系列的国内售价，其中 OnePlus 7T 8+128GB 价格为 2999 元，OnePlus 7T 8+256GB 价格为 3199 元，OnePlus 7T Pro 8+256GB 价格为 4599 元。此外，一加还推出了 OnePlus 7T Pro 迈凯伦限定版（12+256GB），价格为 5299 元。



OnePlus 7T 搭载一块异形全面屏，拥有 90Hz 屏幕刷新率、1000 尼特峰值亮度、HDR 10+ 等特性，并且支持屏幕指纹识别以及双立体声扬声器；性能方面，OnePlus 7T 内置骁龙 855 Plus 移动平台以及 UFS 3.0，同时也配备了 Haptic 振动马达，以实现更细腻的手机振感体验；相机方面，OnePlus 7T 采用 4800 万主摄+1200 万长焦+1600 万超广角三摄组合，支持微距拍摄、人像拍摄等功能。







OnePlus 7T Pro 定位更高，其屏幕的配置升级至曲面全面屏，支持 2K 分辨率、4000000：1 对比度、516 PPI、HDR10+ 等特性；性能方面，OnePlus 7T Pro 同样搭载骁龙 855 Plus 移动平台、UFS 3.0 以及 Haptic 振动马达；相机方面，OnePlus 7T 采用 4800 万主摄+800 万长焦+1600 万超广角三摄组合，同样支持微距拍摄、超级夜景、人像拍摄等。







OnePlus 7T Pro 迈凯伦限定版的配置几乎与普通版 OnePlus 7T Pro 一致，但在机身设计方面融入了迈凯伦元素，例如机身采用 TPT 碳纤维纹理，边缘融入一圈橙色光圈等，同时机内也内置了迈凯伦主题，并且拥有焕力橙通知光效、焕力橙开机动效等特殊元素。







OnePlus 7T 和 OnePlus 7T Pro 将在 10 月 15 日 18：00 开始预售，OnePlus 7T Pro 迈凯伦限定版暂未公布上市日期。

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