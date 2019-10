在 10 月 15 日谷歌(Google)秋季新品发布会上,谷歌发布了一系列新品,其中重头戏自然是亲儿子手机 Pixel 4 和 Pixel 4XL,虽然发布会前就已经被媒体从配置到外观到配色都透了个底朝天,但这款新手机还是给我们带来了一些亮点。



Pixel 4/XL







外观上,Pixel 4 和 4XL 采用铝材质中框以及玻璃后壳,加入了全新的橙色版本,依然保留了宽额头和窄下巴的设计,手机的正面给人一种上下配重不平衡的感觉,这是有原因的,谷歌在 Pixel 4 的额头里塞了一大堆传感器,正是在外观上做的牺牲,让 Pixel 4 的具体功能有了不少值得说道之处。



Pixel 4 的背面是双摄像头模块,标准后置 1200W 摄像头旁边是一颗 1600W 长焦镜头。据谷歌的说法,长焦镜头可通过光学和数字对焦的混合提供 2 倍变焦。双摄系统的正方形凸起看起来和 iPhone 11 有些相似。



谷歌是从 Soli 大型感应雷达开始介绍 Pixel 4 系列的,该芯片由谷歌自主研发,可以启用手势来控制手机而无需实际触摸它——官方起名为「Motion Sense」功能。根据谷歌介绍,这枚传感器可以通过极高的速度和精确度跟踪亚毫米级的手势运动,使得 Pixel 4 上的手势控制要比触控屏幕操作更自然,更方便。因为依赖的是反射电磁波技术,因此在黑暗环境中也可以使用。



同时 Pixel4 和 Pixel 4XL 用全新的面部解锁替代传统的指纹解锁,这也是谷歌新手机上唯一的生物特征认证。



谷歌还在 Pixel 4 上首次推出一款名为「记录器」的录音应用,使用语音识别和 AI 来转录演讲、会议、访谈等内容,得益于 Pixel Neural Core 协处理器的帮助,可以在手机上完全存储和运行语音识别转录,无需依赖互联网。目前,该应用程序仅提供英语版本,但谷歌表示稍后会提供更多语言。它也将仅限于 Pixel 4。



当然,Pixel Neural Core 也让谷歌助手对服务器的依赖少了很多。







屏幕方面,Pixel 4 配备 5.7 英寸 OLED 显示屏,分辨率为 FHD+,像素密度为 444ppi。而 Pixel 4 XL 屏幕为 6.3 英寸 QHD+ OLED 显示屏,像素密度高达 533ppi。这两款手机的屏幕均具有 90Hz 刷新率,意味着刷社交媒体和新闻的时候滚动更加流畅。



Pixel 系列的拍照功能一直很受追捧,这次 Pixel 4 和 Pixel 4 XL 虽然只是用上了双摄,但功能细节上感觉完全不输。两枚镜头都支持光学防抖和电子防抖,支持双像素相位检测自动对焦。在 Night Sight 夜景模式的基础上新增天体摄影模式,另外还有 Live HDR Plus、双重曝光新功能,并且人像模式和白平衡色彩确度得到了增强。



配置方面,二者均搭载高通骁龙 855 和 6GB 运存,64GB/128GB 机身存储规格,支持双 SIM 卡(nano + eSIM),取消了 3.5mm 耳机孔,采用 Type C 接口。Pixel 4 的电池容量为 2800mAh,Pixel 4 XL 的电池容量为 3700mAh,都支持 18W 功率快速充电和 10W 无线快充,这也是谷歌 Pixel 首次加入对无线充电功能的支持。







观望一下价格:谷歌 Pixel 4 64GB 售价 799 美元(约 5656 元)、128GB 售价 899 美元(约 6364 元),Pixel 4 XL 64GB 售价 899 美元(约 6364 元)、128GB 售价 999 美元(约 7072 元)。10 月 24 日起售。



除了手机之外,发布会上还有——



第二代 Pixel Buds 真立体声无线耳塞







这是 2017 年推出的 Pixel Buds 的后续产品,新款 Pixel Buds 装在蛋形外壳的充电盒中,单独的耳塞提供 5 个小时音乐播放续航,加上电池盒则可长达 24 个小时。该耳机防汗耐水,波束成形麦克风可提高语音通话质量,接收距离据称有一个足球场那么远,耳机的设计隔离一部分噪音,耳塞上的空间通风孔可以让外部空气进入,让你听到环境音。



新的 Pixel Buds 支持免提访问 Google 助手,支持和 Pixel 手机及其他 Android 6.0+ 设备配对,支持 Bluetooth 4.0+ 笔记本电脑,平板电脑和 iOS 设备配对。



这款耳机预计于 2020 年春季上市,售价 179 美元。



Nest Mini 智能扬声器







谷歌将 Home Mini 更名并推出新的 Nest Mini,包括四种颜色:黑色,浅灰色,珊瑚色和浅蓝色,新增壁挂式安装架。



谷歌介绍 Nest Mini 低音的强度是原始 Google Home Mini 的两倍,可提供更自然的声音。如果您正在收听音频内容,当您将手靠近设备进行音量调节时,扬声器会亮起。它还可以与其他 Nest 扬声器配对以创建更大的声音系统,意味着人们可以通过 Google Home 应用拨打 Google Duo 电话,或将其他 Nest 扬声器用作对讲机。



Nest Mini 还追加了第三个麦克风,可在嘈杂的环境中更清晰地识别用户语音指令,专用的机器学习功能可让谷歌助手在设备本身上运行得更快。



Google Nest Mini 售价为 49 美元,现已开始接受预订,将于 10 月 22 日上市销售。



Pixelbook Go







新型 Chromebook 笔记本电脑,带有 13.3 英寸触摸屏,静音键盘和肋壮底板,电池可使用 12 个小时,充电 20 分钟续航 2 个小时。Pixelbook Go 将配备英特尔酷睿 m3,i5 或 i7 处理器,8GB 或 16GB 的 RAM 以及 64GB,128GB 或 256GB 的 SSD 存储。起价 649 美元,10 月 28 日上市。



Stadia 云游戏平台







谷歌 Stadia 云游戏服务确认于 11 月 19 日,首发支持 Pixel 4。Stadia 上线后提供至少 21 家不同发行商的 31 种游戏,包括《龙珠 Xenoverse 2》、《毁灭战士》、《上古卷轴Online》、《命运2》、《最终幻想XV》、《舞力全开》、《刺客信条:奥德赛》等等。拉瑞安工作室的《博德之门3》将首发 PC 和 Stadia 平台。



其入门版硬件入门套件的价格为 130 美元,购买后享受三个月的高级服务,之后每月付费 10 美元。预计 2020 年将推出单独的免费套餐。



Stadia 的目标并不仅止于单纯做云游戏订阅,未来它会和其他数字销售平台(如 PlayStation Network,Xbox Live 和 Steam)一样,以相同的零售价格发售游戏。





