在今年 IFA 展会上，索尼为了庆祝 Walkman 品牌四十周年，推出了 NW-A100TPS Walkman 40 周年限量款播放器。这款全球限量的特殊版播放器除了在机身背部印有 Walkman 40 周年的纪念印章以外，还附赠了一款采用了与经典卡带机 TPS-L2 相似设计的软壳保护套，配合播放器内置的复古 UI 播放主题，让 NW-A100TPS 也有几丝 TPS-L2 的味道。







NW-A100TPS 采用了同 NW-ZX300 系列/NW-A50 系列一样的铝制机身、电容器以及电阻器，搭载 Android 9.0 系统，并且还加入了磁带式播放界面，当使用 NW-A100 系列播放歌曲时，屏幕界面将会根据歌曲格式自动调整为不同的磁带样式。







NW-A100TPS Walkman 40 周年限量款售价 2699 元，NW-A100 系列售价为 2099 元起，NW-ZX500 系列售价为 4199 元起。后两款和 NW-A100TPS 一样均运行 Android 9.0，并且支持网易云音乐、QQ 音乐等音乐服务。







NW-A100TPS Walkman 40 周年限量款将从 10 月 17 日起开始接受预购，NW-A100 系列、NW-ZX500 系列则从明天开始预购。

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