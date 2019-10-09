OPPO Reno 系列诞生至今已经衍生出多款产品，包括初代 Reno、Reno 十倍变焦版、Reno Z、Reno2 等。在最近举行的发布会上，Reno 家族的最新成员 Reno Ace 正式登场。



Reno Ace 的正面与 Reno Z 类似，均为「浅水滴」的异形全面屏，屏占比达到 91.7%，而背部则采用了新的设计语言，以往 Reno 系列中标志性的「纯平」设计被居中凸起的四摄相机模块所替代。







几天体验下来，Reno Ace 有几大亮点十分吸引我，分别是 SuperVOOC 超闪快充，以及 90Hz 电竞屏。



丨SuperVOOC 超闪快充——30 分钟充满 4000 毫安电池



一直以来，电池技术都是所有电子产品中的必备元件之一，但在电池技术几乎难以取得大突破的大环境下，使用频率较高的电子产品依旧难以逃过「一天一充」的定律。所以为了获得更佳的产品体验，厂商们的目光也逐渐聚焦到「充电速度」上，Reno Ace 便是这样一款产品。



OPPO Reno Ace 是首款搭载 65W SuperVOOC2.0 超级闪充技术的 OPPO 手机。从纸面实力上来看，这一技术能够在 5 分钟内为手机充进 27% 的电量，完全充满 4000 毫安电池也仅需 30 分钟，而从实际的体验来看，65W SuperVOOC2.0 超级闪充技术也确实算得上是 Reno Ace 的「一大杀器」。



手机电量处于 5% 左右使用随装标配的充电器和数据线进行充电，五分钟内手机的电量就由 5% 升至 30% 左右，而主屏显示的电量百分比也是以肉眼可见的速度在跳转，具体可看下面拍摄的动图：







从接入电源开始，算下来完全充满 Reno Ace 的 4000 毫安电池大概用了 30 分钟左右，基本和官方宣传的一致，具体的充电曲线图可看下面的图表：







65W SuperVOOC2.0 超级闪充技术之所以能够实现如此快的充电速度，主要是从两个方面入手。在其一是手机的电池端，采用了新一代的串联双 3C 电芯，并首次在双电芯上使用极耳中置，电芯阻抗更低，支持输入更大 6.5A 电流，且有效控制温升；其二是充电器，通过使用高频高效的 GaN（氮化镓）功率器件，因此能够在将充电器体积做小的同时，支持到更高的充电功率。



而除了 65W SuperVOOC2.0 超级闪充技术以外，Reno Ace 对于充电协议方面也具有很大的兼容性，不仅与 VOOC 3.0 相通，同时也支持 18W PD/QC 快充，这样一来若出门在外没有携带标配的 SuperVOOC 2.0 快充头的话，使用第三方充电器也能获得不错的充电速度。



丨90Hz 电竞屏——畅快浏览体验



评价一部手机屏幕的好坏，除了分辨率、色准、亮度等因素以外，屏幕刷新率和触摸刷新率也是影响体验的重要因子。近些年来，随着电竞手机的兴起，这两个概念更是在手机行业中愈加流行起来，那么到底什么是「屏幕刷新率」，什么又是「触摸刷新率」？



「屏幕刷新率」顾名思义就是屏幕每秒钟刷新画面的次数，以我们在生活中常见的幻灯片为例，如果你在一秒钟内连续播放 5 张幻灯片，那么这五张幻灯片其实是不足以在限定的时间内形成连贯的画面的，所以人眼看起来便会觉得画面有一些「不连贯」。但如果将幻灯片的数量增加到一定的数量，例如每秒钟 60 张、120 张，那么人眼看起来便会更加连贯和自然。



「触摸刷新率」也是同样的道理，通俗理解就是触屏一秒对手指触摸采集样本的频率，理论上采样率越高，其触摸体验约灵敏越流畅。



对于手机来说，高刷新率的意义在于肉眼可见的流畅感，90Hz 的屏幕刷新率会比普通的 60Hz 手机多出更多的画面，这让它们在日常使用是拥有更加流畅的顺畅度。例如在浏览网页或者刷微博时，屏幕划动起来显得更加流畅、跟手。







OPPO Reno Ace 搭载了一块可实现 90Hz 屏幕刷新率和 135Hz 触控采样率的屏幕，在浏览以及运行那么支持高刷新率的游戏时，能够

体验到更加跟手的屏幕。







丨除了快充和高刷新率屏幕，Reno Ace 还有这些亮点



OPPO Reno Ace 是一部搭载骁龙 855 Plus 处理器的机型，这一代骁龙处理器采用了 7nm 工艺制程，并且搭载了第四代 AI 处理引擎，最高运行频率为 2.96GHz。同时，Reno Ace 标配 8GB 运存和 UFS 3.0 闪存，最高 12GB+256GB 的内存组合，能够流畅运行绝大部分手游。







影像方面，OPPO Reno Ace 搭载了 4800 万主摄 + 1300 万长焦 + 800 万超广角 + 黑白风格镜头的高清四摄全焦段影像系统，支持超清视频防抖，慢动作视频、视频变焦、前后置视频虚化、超广角视频及智能视频剪辑功能。



从 Reno 一代、Reno 十倍变焦版，到最近的 Reno 二代以及最新的 Reno Ace，OPPO 通过这几部机型在用户心中牢牢地种下了「Reno」的种子，而 Reno Ace 对于那些追求极致的「超级玩家」来说也不失为一个不错的选择。

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