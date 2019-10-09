索尼宣布，今年年初 CES 2019 上发布的沉浸式聆听技术 360 Reality Audio 将在今年秋季正式推出。目前最完美的全景声表现需要仰仗多个播放器环绕式摆放，动辄两位数的声道布置大概才能满足顶级音乐爱好者的耳朵，而 360 Reality Audio 可以在有限的设备数目下，通过空间虚拟算法来模拟出多个音源方位，将音乐音轨的各种元素置于虚拟的球形环境中，从而让我们更加轻松的沉浸在环绕声体验中。







届时，将有大约 1000 首歌曲以 360 Reality Audio 的形式发布，其中包括法瑞尔·威廉姆斯（Pharrell Williams）、鲍勃·迪伦（Bob Dylan）和比利·乔尔（Billy Joel）等艺术家的歌曲。后续过程中索尼还将制作更多符合 360 Reality Audio 播放标准的音乐，甚至还涉及演唱会及音乐会现场录制。除了索尼唱片公司旗下的音乐，它还与环球、华纳、Live Nation 等合作。



索尼对这一新的音频技术寄予厚望。索尼电子（北美）总裁兼首席运营官 Mike Fasulo 在一次新闻发布会上说:“360 Reality Audio 技术证明了创新永不停止。它是深厚的技术根基、孜孜不倦的艺术家、高瞻远瞩的硬件和半导体合作伙伴的融合，它将展示这种让音乐更加动人的全新方式的巨大吸引力。索尼为听众设计了最强大、最真实的音乐体验，为艺术家创造了一种新的媒介。”



你如何才能听到 360 Reality Audio 的歌曲呢？你可以通过 Tidal、 Amazon Music HD、Deezer 和 nugs.net 的应用来获取这些沉浸式歌曲。很遗憾，Spotify 和 Apple Music 用户暂时无缘。其中亚马逊新 Echo Studio 扬声器原生支持 360 Reality Audio，其他品牌的扬声器则需要内置专用音频解码器、多扬声器单元和信号处理器来达到播放效果，所以想要推广这一技术，看起来还得花很大力气。



索尼也会在 Android 及 iOS 端推出专门用于欣赏 360 Reality Audio 音频的应用，该应用可以根据耳朵结构进行自定义调整，而扬声器则需要多单元的音响系统支持。





欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。