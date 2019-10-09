最近，小米商城上架了两款显示器产品，分别是 23.8 英寸的「小米显示器」以及 34 英寸的「小米曲面显示器」，这也是小米首次售卖显示器类产品。







「小米显示器」采用了三窄边框的设计，搭载一块 23.8 英寸、分辨率为 1920×1080 的 IPS 面板，这块屏幕拥有 178° 的视角，屏幕刷新率以及响应时间分别为 60Hz 和 6ms，拥有一个 HDMI 接口，并且通过了 TUV 低蓝光认证。







「小米曲面显示器」的配置稍高一些，它搭载了一块 34 英寸、比例为 21：9 曲面「带鱼屏」，分辨率达到 3440×1440，最大亮度和对比度分别为 300 尼特和 3000:1，并且支持 144Hz 高刷新率、AMD Free-Sync、121% sRGB 广色域等特性。至于接口方面，「小米曲面显示器」拥有两个 HDMI 和两个 DP1.4 接口。







目前这两款显示器均预计在 10 月 21 日开放预购，其中「小米显示器」价格为 699 元，「小米曲面显示器」的价格为 2499 元（参与首发的预购价格为 1999 元）。

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