根据外媒 WinFuture 消息,近日曝光的 Moto G8 Plus 手机将于 10 月 24 日在摩托罗拉巴西发布会上正式推出,主打南美等市场。



根据目前已知的信息,摩托罗拉 Moto G8 Plus 采用 6.3 英寸 IPS 水滴显示屏,分辨率为 2280x1080,背部采用了玻璃材质打造,拥有蓝色和红色两种配色,手机重量为 188 克。新机整体保留了 Moto 的部分设计理念,但更加的年轻化,质感也更加出色。



摩托罗拉 Moto G8 Plus 搭载高通骁龙 665 处理器,4GB 内存和 64GB 或 128GB 内部存储空间。处理器的性能比较一般,但考虑到该机的市场定位,这样的配置也算比较主流了。采用 4000mAh 电池,后置指纹传感器,配备 USB-C 充电口和 3.5mm 耳机孔等。



摄像方面,前置摄像头为 2500 万像素,后置竖向排列三摄,为 48MP + 16MP + 5MP 组合,支持 117 度超广角和激光自动对焦系统等。



按照 Moto 一直以来的传统,G8 这条产品线可能会同时迎来三款机型,包括 Moto G8、G8 Play、以及 G8 Plus 。



摩托罗拉品牌在手机市场的影响力已经比较微弱,但它的 Moto G 系列在巴西等市场上依然很受欢迎,目前还没有这款手机的价格信息,也未公布国内上市的时间。



