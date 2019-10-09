HTC 在今年五月份公布了「区块链手机」Exodus 1s，但直到近日才正式宣布该手机的上市以及售价信息。



作为 HTC Exodus 1 的继任者，Exodus 1s 严格意义上来说并不能称为该系列的第二代产品，因为其外观基本维持了第一代的设计，而内部配置则进一步缩水，换来的是调低的售价。



HTC Exodus 1s 采用了传统的 18：9 外观设计，正面搭载一块 5.7 英寸 HD+ 屏幕，背面为一颗 1300 万像素的单摄像头；内部配置方面，HTC Exodus 1s 搭载了骁龙 435 移动平台以及 4GB RAM+ 64GB ROM 的运存组合（支持 SD 卡扩展），电池容量为 3000mAh，预装了 Android 8.1 系统。







HTC Exodus 1s 持有完整的比特币区块链分类账，并且能够验证交易并将其转发到其他分布式点。不过由于完整的比特币分类账大小超过 200GB，所以必须配合大容量的 microSD 卡才能使用这一功能。



HTC Exodus 1s 售价为 219 欧元（约合人民币 1730 元），将在台湾、欧洲、阿联酋等地上市，并接受以等值的虚拟货币来购买。

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