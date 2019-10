Valve 今天发布 Steam 远程共玩功能 Remote Play Together 公开测试,现在,任何人都可以在 Steam 上与朋友在线玩本地多人游戏,只需要邀请人购买了人,然后邀请朋友通过 Internet 加入游戏即可。Remote Play Together 支持 2~4 人共玩,Valve 表示它可在「理想条件」下提供更多人数支持,不过这取决于主机的互联网接入速度。Valve 也在服务器端对 Remote Play Together 做了一定设置,和你远程共玩的朋友只能看到游戏并操控游戏,而无法看到游戏以外的其他玩家 PC 端的内容,比如桌面、文件夹和游戏库之类。发起邀请的玩家可以设置其他玩家鼠标/键盘/手柄等的控制细节。在该功能测试期间,Valve 会视玩家反馈来改善网络的性能,确保可以在各种硬件配置之间提供稳定的连接。如何激活 Steam Remote Play Together•打开一个具有本地多人游戏•打开 Steam Overlay(默认快捷方式是 shift + tab)•从列表中单击要邀请的朋友•选择 “Remote Play Together”•确保您的朋友接受邀请。•系统将自动连接所有人。您还可以使用 Steam 的内置通信功能与他们进行语音聊天。•这也适用于 PC,Mac 和 Linux。

Steam 上的完整本地多人游戏可以到 Steam 官网查看,支持本地合作/对战的游戏如《茶杯头》、《真三国无双7猛将传》、《胡闹厨房1》等都将受益于这项功能。

