上周，谷歌正式推出了 Pixel 4 以及 Pixel 4 XL。外观上，这两部手机采用铝材质中框以及玻璃后壳，加入了全新的橙色版本，正面采用了宽额头和窄下巴的设计，其中「额头」内更是塞下了多枚传感器，能够在 Soli 感应雷达的加持下实现手势运动检测。



Pixel 4 还是都个搭载双摄像头的 Pixel 系列，其后置摄像头包括一颗标准广角镜头和一颗长焦镜头。







具体而言，Pixel 4 系列的主摄像头内置 1/2.55英寸传感器，具有 1200 万像素分辨率和 1.4 微米像素，并配有等效 27 毫米的 f/1.7 镜头，具有光学防抖功能。它的第二颗摄像头具有等效 50 毫米的长焦镜头，在进行变焦拍摄时可提供约 2 倍光学变焦，并且内置 1600 万像素 1/3.6 英寸传感器以捕获图像。



DXOMARK 最近公布了 Pixel 4 摄像头评测结果，最终「谷歌亲儿子」在 DXOMARK Camera 测试中拿下了 112 分的总分，位列排行榜的第八名。







在静态影像测试中， Pixel 4 取得了 117 分的成绩，相比上一代 Pixel 3 有了明显了进步，但整体的分数还是稍落后于目前的多摄手机，例如 Galaxy Note 10、HUAWEI Mate 30 Pro 等。DXOMARK 认为 Pixel 4 缺少超广角镜头和飞行时间（ToF）传感器是导致其静态影像成绩较低的重要原因。「这些不足迫使该谷歌手机处于劣势，拉低了其总体排名。」







但 DXOMARK 还是盛赞了 Pixel 4 的整体表现：「在照片方面，它的曝光度大致准确，在对比场景中呈现了良好的阴影细节，并且拍出了我们所见过最好的色彩之一。准确的肤色呈现是该手机独具的色彩优势，通常白皙肤色的高光位控制得不错，饱和度很好，白平衡也相当悦目。」「变焦是Pixel 4的主要优势，在我们所有的测试中都保有很好的曝光度、色彩和细节。」



Pixel 4 相机测试优缺点总结：



▎静态照片优点



1. 高光下可拍出鲜艳悦目的色彩

2. 曝光在所有条件下通常不错

3. 高光下可快速准确地进行自动对焦

4. 自动闪光模式下的色彩和曝光良好

5. 在中长距离上拍摄的变焦照片的细节到位



▎静态照片缺点



1. 在所有条件下都损失了一些细节，并出现了噪点

2. 在高光下局部失去锐度，并出现了振铃效应和摩尔纹

3. 散景模式中偶尔出现深度估计伪像



▎视频拍摄优点



1. 噪点在所有情况下都控制得不错

2. 室内和户外条件下录制的细节到位

3. 良好的测标曝光和相当宽广的动态范围

4. 鲜艳的色彩和悦目的白平衡

5. 快速正确且可重复的自动对焦

6. 相当有效的防抖



▎视频拍摄缺点



1. 边走边拍的视频中有一些明显的运动痕迹

2. 低光下损失了精细的细节



至于 iPhone 11 Pro Max 的相机评测，DXOMARK 此前表示他们还在等待苹果正式推送「深度融合」功能，届时他们会进行进一步测试。

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