近日，第六届世界互联网大会在乌镇召开，小米创始人、董事长兼 CEO 雷军在会上进行演讲，并对 5G 展开讨论。会上，雷军透露小米 2020 年计划推出超过十款以上 5G 手机，并且在价位上覆盖所有中高端价位，可谓力度空前。





9 月份，小米在国内推出了 5G 手机小米 9 Pro，起售价为 3699 元，将目前市面上 5G 手机的价格门槛大幅降低。雷军称：“虽然我们备了很多货，但还是出现了供不应求的局面，实际上我觉得消费者买 5G 手机的需求超出了我们厂商的预计。”当下，5G 热潮已经席卷各个产业。而从通信产业而言，雷军认为 5G 既是一个巨大的机会，也有巨大的挑战和风险，小米的观点是非常乐观，非常激动。展望 2020 年，手机厂商对于 5G 手机发展的态势均是持乐观态度的。明年推出更多 5G 手机的同时，雷军还表示希望加快 5 G基站的建设速度，雷军提及前不久和中国电信董事长柯文瑞交流，“因为我们特别担心明年 4G 手机卖不动，这个步子想不转都不行，所以我们特别希望运营商能加快 5G 基站的扩充速度。”在如何推动 5G 手机加速落地上，雷军认为 5G 普及初期能否找到适合 5G 的产品非常关键，而这也是需要所有互联网厂商所努力的。“5G 的应用非常非常多，但是有巨大拉动力的肯定是 to C 的应用，比如说高画质的视频，高分辨率的视频，比如说游戏，还有很多很多的场景，至于哪些场景能够真正得到老百姓的认可？我觉得明年上半年就见分晓。”雷军最后总结道。据 2019 年中国互联网发展报告可知，中国网民数量已经达到 8.54 亿，互联网普及率达 61.2%。这些数据无一不证明，现在是一个互联网时代，并且 5G 刚刚起步，几乎所有的手机用户都有更换5G手机的需求，2020 年是抢占 5G 手机市场的最佳时机，相信不仅是小米，其他国内手机厂商也会快速发布覆盖中高段价位的 5G 产品。当然，比起 5G 手机硬件产品，大多数消费者应该更加关心资费问题，如果资费能够与 4G 资费水平相当的话，绝大部分的消费者都会有换机愿望。目前看到的 5G 初期阶段资费并不是一个正常的定价，随着时间的推移，资费会降到更合理的水平，届时全民普及 5G 将不是大问题。

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