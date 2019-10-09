随着便携式 SSD（固态硬盘）的普及，大量用户都开始选择外接 SSD 作为移动存储方案。而制造商们在此类产品的外形和性能上不断下功夫，让它们更轻巧便携，同时能实现更快的数据传输速度，USB-C 接口这两年的推广也加速了移动存储的技术发展。苹果与英特尔外设厂商 CalDigit 今天发布可以放进衣服口袋里的 Tuff nano 便携式 USB-C SSD，具有 IP67 防尘和防水性能，耐用性极佳，并可通过 USB-C 3.2 Gen 2 端口提供高达 10Gbps 的传输速度，目前可用存储容量为 512GB。Tuff nano 内置优质东芝 NVMe SSD，兼容 USB-C，USB-A 和 Thunderbolt 3，兼容 iPadOS，macOS，Windows，ChromeOS 和 Linux，已针对 macOS（HFS +）进行了预格式化，可以立即使用。官标的读取速度高达 1055 MB/s，写入速度高达 900MB/s。Tuff nano 随附 USB-C to USB-C 和 USB-C to USB-A 数据线以及保护壳，售价 150 美元，现已上架 CalDigit 官方商城以及亚马逊等零售商平台，包括木炭黑，橄榄绿，宝蓝色和番茄红色。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。