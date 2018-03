过年期间,其他公司都在放假,可是 B 站和 360 却搞出一个大新闻,当时 360 公司旗下的快视频中出现了大量山寨 B 站 up 主账号,并且盗取了这些 up 主在 B 站上传的视频,这些行为当然都是没有经过允许的。在事件被爆出之后,网络上不少受害者对 360 群起而攻之,当时 360 还表示是用户个人行为,与平台无关,而今天他们又发表声明,对受害 up 主道歉。





快视频官方在声明中称,搬运 B 站 up 主视频是快视频用户的个人行为,他们不仅冒充 up 主头像、ID 和描述,还将所有视频上传到了快视频中。所以在发现事件之后,快视频对非正版账号进行了封禁,数量多达4790个,而涉及的盗版视频数量高达16400多条。

同时快视频官方还表示会谨记此次事件的教训,希望这次事件能够成为快视频迈向全面开放、合作的契机。其实经过快视频的道歉,此次事件应该也就这么息事宁人了。不过整个事件还是有两个疑点:因为这一现象,不少人认为快视频存在“拖库”行为,也就是把 B 站数据库破解之后直接拿过来用了,不过当时快视频第一时间否认了拖库等行为的存在。同时当时还有不少 up 主发现,这也和“用户私自搬运视频”的解释不符,毕竟如果是搬运,那肯定会有时间差。

如果此次事件真的如快视频所说是用户个人行为,这意味着这个用户在盗取 B 站数据库之后,在快视频上注册了至少4790个账号。并且因为绝大多数账号都是手机号、邮箱,而且网络上都要求实名制注册,那么这些违规用户是如何做到拿 B 站 up 主的手机、邮箱来注册快视频的呢?修改上传时间更是天方夜谭,这些问题没有人出来回答。其实在2月21日,B 站官微就附上了律师函,要求立即停止侵权并道歉,不知道今天快视频的道歉,B 站和 up 主们会满意吗?

