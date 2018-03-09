3月5日上午，国务院总理李克强在政府工作报告中建议取消流量“漫游费”，同时还建议移动网络流量资费在年内至少降低30%，这可让不少网友拍手称快。那么流量费用降下来了，宽带费用呢？工信部部长苗圩也在会上透露了后续的计划，表示除了流量资费之外，不管是家庭还是企业宽带费用，都会在未来继续下降。



首先在流量费用上，其实在过去三年中，移动通信用户的资费单价已经下降了83.5%，并且全国的 4G 用户数量也在不断增长，在2017年底已经达到了10亿人，而移动通信的全国总用户数量为13亿。除此之外，各大运营商在过去几年内也连续落实了“提速不提价”、“剩余流量不清零”、“取消通话漫游费”等措施。





但是这些显然还是不够的，工信部部长苗圩称，除了“取消流量漫游费”之外，每个月、每 GB 流量的单价也需要继续下降，最后的目标是让流量资费在年底前相较2017年下降30%。除了移动流量之外，大伙在家里、公司都是用的 WiFi ，而这部分的价格是和宽带、光纤费用相关的。宽带数据方面比移动网络更亮眼，在过去三年宽带用户的平均单价下降了90%，并且 50M 宽带以上的用户已经占到所有宽带用户的70%以上。至于这方面的目标，家庭宽带、企业宽带和企业专线的费用都会下降，不过会上并未给出任何下降的目标。除此之外，公共场所免费上网的范围也会进一步加大，这里应该就是指的公共交通、医院、商场和图书馆等公共区域的公共 WiFi 了。其实要小编说，现在国内的移动、宽带网络费用已经非常便宜了，并且各个互联网企业推出的“联名卡”更是物美价廉。如果我们搞清楚运营商的各个套餐并且会合理搭配的话，每个月的流量费用其实可以控制得非常少。不过如果取消流量漫游费的同时还要继续降价的话，那肯定是举双手赞成啦！

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