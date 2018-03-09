2017年被称作全面屏的元年，这一年众多主流厂商都开始推出全面屏手机了，但是直到2017年年底，我们才开始在中低端手机上见到全面屏的设计。那么在2018年，全面屏设计将会迎来怎样的发展呢？今天 Digitimes 援引 AVC（奥维云）的数据，为我们做了一些预测。



我们先来看看2017年的数据，在这一年中，三星全面屏面板的出货量最大，达到了1.36亿块，市场占有率达到了64.6%，这显然和 iPhone X、OPPO 和 vivo 新机的热卖有关，这几款产品搭载的都是三星 OLED 屏幕，而华为、小米等厂商则是使用的 LCD。





作为 LCD 全面屏的主要供应商，天马和友达光电排在了二三位，出货量分别为2300万块和1300万块。有趣的是，如果按照屏幕材质来分的话，OLED 全面屏的出货量其实是有1.39亿块的，其他300万块应该就是指的 Pixel 手机搭载的 LG OLED 了。而 LCD 方面，LTPS 材料的出货量达到了4610万组，这也是中高端全面屏喜欢使用的面板，至于 a-Si 材质的全面屏仅有2480万组，搭载这种屏幕的绝大多数都是坑爹货了，因为 a-Si 其实已经是“半淘汰”的技术了。而在2018年，全面屏手机将会占据主动，预计全世界卖出的手机中，40%都将搭载全面屏，这意味着全面屏面板的总出货量将从2017年的2亿块上升到6亿块左右。各个厂商的产能将会遭遇挑战。在屏幕尺寸上，其实2017年不少全面屏手机的屏幕尺寸已经超过了6英寸，5.7英寸、5.8英寸、5.99英寸、6.01英寸和6.2英寸是最为常见的。所以在2017年，智能手机的平均屏幕尺寸已经达到了5.6英寸。随着2018年各类全面屏手机的屏占比不断提升，6英寸以上的手机将成为绝对的主流。不过最后还是要提醒不少“不明真相”的群众，没必要因为手机屏幕达到了6英寸就觉得它很大了，屏占比的提升能够让小机身装下更大的屏幕，并且18：9甚至19：9的屏幕比例也让相同尺寸下的屏幕比16：9的屏幕更小，比如18：9的6英寸屏幕就比16：9的6英寸屏幕小一圈。

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