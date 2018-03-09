3月2日，网易宣布和华研音乐签订了版权授权合同，这也导致 QQ 音乐不得不下架林宥嘉等歌手的作品，因为此前华研音乐的版权属于虾米，是虾米授权给 QQ 音乐的。现在虾米失去了华研的版权，QQ 音乐自然也就无权使用了。但是在3月2日 QQ 音乐下架华研旗下歌手的作品后，我们却发现虾米上林宥嘉等歌手的作品却没有下架，为什么呢？





原来虾米音乐和网易云音乐签订了全新的合作协议。3月6日，阿里音乐和网易云音乐共同宣布，双方达成音乐版权互相授权的合作，一方面，阿里音乐对网易云音乐授权滚石、S.M.、BMG 等唱片商的版权，而网易云音乐也将天娱、爱贝克思（avex）、丰华和华研等唱片商得版权授予阿里音乐。

这么一来，之前虾米不下架华研歌手作品的原因也好解释了，双方当时应该就达成了版权互换协议，只不过现在才公布而已。具体的歌手方面，现在阿里音乐旗下的虾米音乐用户能够在应用中收听田馥甄、林宥嘉、SHE、张惠妹、张雨生、华晨宇、张杰、滨崎步等艺人的作品，而曹格、刘若英、周华健、李宗盛、任贤齐、Super Junior、少女时代和 EXO 等艺人的作品也将对网易云音乐用户开放。这次合作，包括上次网易云音乐和 QQ 音乐的合作，都是在国家版权局的倡导下达成的。2017年，国家版权局约谈了国内主要网络音乐服务商，要求避免独家授权，要对网络音乐作品全面授权。所以现在，虽然各个平台之间大多还是采用的99%版权授权的形式，但相比此前各平台都因为版权战而下架大量音乐的情况还是有了不少好转。

不过随着 QQ 系（QQ 音乐、酷狗音乐和酷我音乐）、阿里系（虾米音乐）和网易系（网易云音乐）的合作逐渐深入，其他音乐平台的生存空间也越来越小了。比如今天，多米音乐宣布服务器已于2月28日关停，将无限期停止音乐服务，至于原因，还是因为多年来的连续亏损。

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