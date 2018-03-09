最近几年智能家居概念兴起，其中扫地机器人就是非常重要的一个类别。而小米旗下的米家扫地机器人凭借强大的清洁能力和低廉的价格受到热捧，但是米家扫地机器人1699元的售价便宜也是相对与国际大牌来说的，对不少人来说还是略贵，怎么办呢？不如再推出一台999元的扫地机器人吧！





今天，小米生态链企业石头科技发布了小瓦扫地机器人青春版，售价999元。我们先看看小瓦扫地机器人的特点，参数方面，小瓦扫地机器人青春版采用大风量无刷风机，最大风压约为1600Pa，比米家扫地机器人1800Pa略小。考虑到小瓦的尘盒容量为640ml，电池容量2600mAh 也仅为米家机器人的一半左右，所以这款产品更加适合小户型的清扫工作。

不过和米家、石头两款产品不同，小瓦扫地机器人并没有搭载地图构建和路径规划功能，但是它搭载的10颗传感器也能够判断家居环境，自动切换模式来进行清扫，比如延墙、围绕、局部等模式，同时它也会识别软性障碍物，窗帘后和床下也能够扫到，至于障碍物，只要高度低于 2cm 它就能越过去。并且也有模糊估计房间环境的功能，所以也能自主安全回充。

可以看到，不管是参数还是清扫模式，小瓦扫地机器人都是一款“精简版”扫地机器人，如果你在单身公寓等地方居住，那么这款999元的产品显然比其他的更加适合并且省钱。并且因为它是小米生态链产品，所以米家 App 自然也支持它，用户能够远程操控小瓦扫地机器人完成清扫。

现在石头科技已经推出了三台扫地机器人，包括米家扫地机器人（小米生态链企业如果有很强的产品力，就会挂上米家的名字销售）、石头扫拖一体机器人和小瓦扫地机器人，售价分别为1699元、2499元和999元。分别定位为普通家庭扫地、普通家庭扫地拖地一体和小户型扫地三类，哪一个是你的菜呢？

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