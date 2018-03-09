自从证监会此前宣布新政，要求对于生物科技、云计算等4个行业的“独角兽”企业的 IPO 实施即报即审的快速通道之后，网络上有关 BATJ 等海外上市的巨头回归国内 A 股的传闻就甚嚣尘上。



甚至最近几家公司的 CEO 也相继表态愿意回归 A 股，包括腾讯 CEO 马化腾、京东 CEO 刘强东、百度 CEO 李彦宏、搜狗 CEO 王小川和网易 CEO 丁磊等。不过大家给出的前提也非常明确，只要政策允许，那么是非常愿意回来的。这也是最近证监会大开“快速通道”的原因，甚至证监会副主席姜洋在采访中还表示：我们的任务就是修路。





所以虽然每年都会有科技巨头回归 A 股的风声传出，但是今年这股风似乎真的要刮起来了。此前360在美国退市之后在 A 股借壳上市、富士康申请 IPO 走快速通道就是发令枪。现在甚至不少媒体都列出了回归 A 股独角兽的名单，包括腾讯、阿里、百度、京东、网易、微博和携程，同时还有头条、滴滴、美团点评等新蓝筹股。为什么科技巨头们一开始都不在 A 股上市，而现在都说只要政策允许就会回来呢？原来此前 A 股上市的限制确实比较大，比如科技巨头们的股权结构都不符合要求，并且 A 股市场要求上市公司要连续3年盈利超过3000万元等等，像京东这种近年来才开始盈利的科技公司，自然就无可选择了。但是这些巨头会在美股、港股退市，然后再在 A 股上市吗？显然不会，如果这些巨头都在海外市场退市，那就真的是引发海啸了。根据现在的状况，这些企业都有可能会采用 CDR 拆分上市的方式回归 A 股。CDR 指上市公司将部分海外股票托管在内地银行，然后银行再将这些预托证券在 A 股上市交易，所以这些企业能够自主选择拆分多少股份回归 A 股。这种猜测并不是无端的，因为根据3月5日的消息，上市在即的小米公司就是用的这种方式，小米公司的主体仍会在港股上市，但是也会用 CDR 拆分的形式在 A 股上市。据业内人士估计，各大公司在 A 股上市的部分大概会占总体的5%左右，但即使是这5%，也会是 A 股市场不可忽视的新鲜血液。所以，A 股市场的春天可能真的要来了，大家想好要买腾讯、京东还是小米了吗？

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。