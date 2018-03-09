最近科技圈相当无聊，大家都在讨论 MWC 上的各种新手机，还有刘海屏，或者是 BAT 回归 A 股市场的消息，但是今天谷歌却不声不响地公布了一个可能会彻底改变全世界的产品——一块72量子比特的量子芯片。





今天凌晨，谷歌在官方博客上公布了 Bristlecone 芯片，这是全世界首款72量子比特芯片，同时谷歌还宣布，这款量子芯片的错误率仅为1%，达到了实际使用的要求。可能有不少朋友对于72量子比特不太了解，其实量子计算机的计算能力是通过量子比特数量来确定的，之前最强的量子芯片来自 IBM，并且 IBM 也是上周才展示50量子比特的原型机和内部结构图（如下图所示）。

并且即使是50量子比特，其计算能力和速度也已经超过了世界上任何计算机，包括所有的超级计算机，这意味着这个量子计算机能够算出现在计算机无法触及的数学问题。因为50量子比特的计算能力是现在经典计算机的极限，那么72量子比特又意味着什么呢？根据量子计算专家约翰·马丁尼（John Martinis）的答案，现在全世界最大的超级计算机计算能力大概和46量子比特的量子芯片相当（是中国的神威·太湖之光模拟出的成绩），如果谷歌一口气把量子比特数量提升到了72个，就意味着它的计算能力将会达到现在最强超级计算机的数百万倍。不过这也带来了一个问题，现在根本没有那么大的内存去传输数据，因为现在46量子比特的计算机，需要的内存就高达512TB（注意这里是内存，不是硬盘），而72量子比特的芯片需要的内存数量是46量子比特芯片的数百万倍，现在根本没有这么大的内存。所以即使谷歌的72量子比特量子芯片能够投入使用了，也无法发挥全部实力。

最后我们来看看 Bristlecone 芯片的结构，谷歌的这块芯片采用了全新的架构，单个阵列上的72个量子比特采用了重叠设计，每个 X 就代表了一个量子比特，是不是看起来非常简单？但就是如此简单的结构，却是全世界最强的计算芯片。

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