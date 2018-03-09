你会花4000多块钱买一台吸尘器，亦或是花5000块钱买一台电风扇吗？说到这里相信大家都知道了小编指的是哪个品牌了，就是戴森。戴森作为家电届的奢侈品牌，不管是设计、性能、体验都是一等一的，当然，价格也是，特别是 V 系列吸尘器，虽然售价超过4000元，且一直被诟病续航过短，但依然有不少人愿意为它出血。





说到这里是不是很感兴趣了？此前戴森的旗舰产品是 V8， 而今天，他们发布了新款旗舰 Cyclone V10 无绳吸尘器，一起来看看，戴森这次又为我们带来了什么新的黑科技吧！首先，吸尘器的吸力当然是大家最关心的，V10 的马达转速从 V8 的 108000 转/分钟提升到了125000转/分钟，这也意味着 V8 的吸力增强了20%，并且因为轴承从金属的改成了陶瓷的，所以重量也从 225g 下降到了 125g 。而在“马力加大”的基础上，V10 的风道结构也从此前的“弯道”变成了“直道”，所以不仅气流更顺畅，而且风噪也更小。

因为结构出现了改变，所以 V10 的部分设计也有升级，比如说搜集灰尘的尘桶，此前是悬挂式尘桶，需要手动拆卸，但是现在对准垃圾桶打开开关就能自动滑落了，并且容量也增加了40%。而在开关方面，也从此前的拨动式开关改为了触发式，可以随时控制开关，避免浪费电源。而在档位上，V10 也从此前的两个档位升级成了三个档位。

最后我们来看看续航，其实此前的戴森吸尘器一切都好，容易存放、无线连接、吸力强大、工业设计优秀，但只有续航让人无语，即使是最强大的 V8，续航时间也才30分钟左右，能够清理的区域有限，但是充电却需要数个小时。所以在 V10上，戴森用上了一块 2600mAh 的电池，声称续航可达40分钟，低档位甚至可达60分钟，寿命长达15年。据官方信息， Cyclone V10 会提供三种套装，分别搭配5个、6个和8个吸头，能够和 V8 通用，售价为400英镑（约人民币 3,520 元）、450英镑（约人民币 3,960 元）和500英镑（约人民币 4,400 元）。

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