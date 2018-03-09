天宫一号作为曾经和多个神州太空船完成对接任务的空间站，可以说是我国航天历史上功勋卓越的太空实验室了。但是最近却有外媒称，担心天宫一号在寿命结束之后，将会失控坠落到人口密集地区，甚至有可能在纽约和东京等地，甚至最快本月就将坠落，那么实际情况究竟是怎么样呢？





我们先来了解一下天宫一号，这艘空间站是我国实施空间交会对接的目标飞行器，在2011年9月成功发射入轨，并且先后和神州八号、九号和十号太空船完成对接。本来在2016年3月16日，天宫一号就已经完成了它的任务，但是因为超期服役了两年半时间，所以部分功能失效了，有失去控制的可能性，这也是外媒、天文爱好者密切关注其坠毁消息的主要原因。

据英国《卫报》报道，美国 NASA 预测天宫一号将会在4月的第一周坠落，前后的误差不会超过1周时间，欧洲航天局的时间更为准确，他们认为天宫一号的坠落时间会在3月24日至4月19日之间。

当然，我们更加关心的是天宫一号会坠落在哪里，根据 NASA 和欧洲航天局的预测，中国北部、中东地区、意大利中部、西班牙北部、美国北部、新西兰、塔斯马尼亚、南美洲和非洲等地区都有可能是坠落地点。但同时他们也承认，天宫一号残害坠落到地球人口密集区的可能性近乎为零。对于天宫一号，天宫二号总设计师朱枞鹏表示他们一直在监控天宫一号，预计会在2017年上半年坠落，在坠入大气层之后会烧毁，但因为天宫一号的重量高达8.5吨，很难被完全烧毁，所以最后残骸会被控制坠落到指定海域，这里指的应该就是被称作“航天器坟场”的南太平洋了。

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