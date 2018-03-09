华为和高通，这两家曾经井水不犯河水的公司，却在最近几年慢慢演变成了势不两立的敌人：5G 战场上，华为把高通从“霸权”上拉了下来，而麒麟处理器虽然不是骁龙处理器的直接竞争对手，但也给高通带来了很大压力，甚至专利费华为开始也拒绝支付了。但是最近事情似乎出现了好转的迹象，据说双方已经坐上了谈判桌，要解决此前的专利费纠纷了。





去年苹果和高通的专利费纠纷闹得挺大，但很多人不知道的是，华为也第一时间停止了向高通缴纳专利费，给出的理由自然和苹果一样：专利费过高。但是今天《华尔街日报》发文称，高通和华为已经开始谈判，双方有望在几周内达成和解协议，但是现在谈判也有可能破裂。对于这一传闻，高通公司不予置评，但是一位华为发言人对华尔街日报表示，高通是华为公司的重要合作伙伴，同样的，华为也是高通公司的重要客户。有趣的是，华为今天还曝光了一颗处理器——麒麟670，和此前一样，双核 A72+四核 A53的架构、Mali G72 GPU、台积电12nm制程等参数瞄准的正是骁龙600系列。作为现在中端芯片的绝对霸主，骁龙600系列才一直是高通的出货主力，一旦华为依靠麒麟670这样的中端芯片抢占了市场，那也就意味着高通骁龙600失去了份额，失去了份额，也就代表着专利费的下降。

所以说高通和华为的冲突还不仅仅在 5G 标准的争夺、专利费的纠纷上，处理器领域也是打得不可开交。那么为什么现在高通还要拉着华为坐下聊聊呢？一位高通高管此前的采访或许能够说明问题，这位高管表示，如果高通能够解决与华为等品牌的纠纷，意味着能够追回数十亿美元的收入，而这能帮助高通在2019年实现股价涨到7.5美元的目标。至于高通如此注重股价的原因，还不是博通害的！博通公司坚持想收购高通，而如果高通股价、收入都大幅增长，那就会成为收购谈判中有力的筹码，要么强迫博通高价收购，要么迫使博通放弃收购。华为愿意和高通坐会谈判桌的原因也很简单，4G 基带一时半会不会被淘汰，即使在 5G 时代，也需要双方在专利方面合作，所以华为想要生产麒麟处理器，那就少不了高通的专利授权。所以这笔专利费，该交还是会交的，现在双方谈判的，不过是这笔钱的多少而已。总的来说，华为现在在双方的关系中处于绝对的优势，需要的仅仅是专利授权而已，但高通却是又要钱、又要芯片，还要专利（华为和高通的专利合作是互相授权，高通也会用华为的专利）。那么问题来了，一旦高通的专利墙最后倒塌了，还有谁支持他们呢？小米、OPPO 还是 vivo？

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