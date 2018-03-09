最近的智能手机行业，可以说是看得人直叹气，众多安卓厂商纷纷推出了带有刘海屏的手机，这一情况也引起了不少业内人士的不满，大家认为再这么“恬不知耻”（福布斯等外媒的原话，Shameless）地跟随、抄袭下去，智能手机行业迟早要完。但是今天我们还是发现了一股清流——采用传统设计的魅族 15 Plus。





去年年底，魅族科技创始人黄章就宣布将亲自掌管魅族 15 Plus 这款15周年旗舰的研发，而算算日子魅族也该发布这部手机了。所以今天，我们看到了一张疑似魅族15 Plus 的真机谍照，可以看到真机和此前曝光的渲染图十分相似，所以可信度较高。具体特征方面，魅族这次采用的是5.5英寸 AMOELD 屏幕，并没有用现在烂大街的“刘海屏”，似乎也不是流行的18：9比例。而且可以看到底部隐约有圆形指纹识别的轮廓，再加上隐藏式听筒、环形闪光灯等设计，都是魅族一直以来坚持的风格。

其实要小编来说，这张谍照展现的外观也非常普通，但却在刘海屏泛滥的时候给我们带来了一些稍微正常一些的设计。为什么业内人士对于刘海屏的滥用如此愤怒呢？原因也很好解释。首先，iPhone X 使用刘海屏是因为 TureDepth 组件需要占据极大空间，而苹果又希望能尽可能营造四边无边框效果，所以才不得不使用了刘海式设计。但是回看现在的安卓模仿者，其实刘海部分容纳的依然是听筒、前置摄像头等组件，而它们现在都很容易设计为隐藏式甚至是半隐藏式了，完全不需要这样一个刘海，即使确实需要空间，也有更加美观的切割方式。其次，在有刘海的前提下，这些手机几乎100%地留下了一些“下巴”，这也就更加暴露了这些厂商“为了模仿而模仿”的想法。最后，iPhone X 采用竖置双摄并不是因为好看，而是因为 TureDepth 组件在正面占据了极大面积和厚度，使得后置双摄没办法按照以前的横向排列来设计。但是不少拙劣的模仿者却连这个“妥协”的设计也一并抄了过来，要知道这些新机的前置摄像头、听筒等组件的体积相比从前完全没变，是绝对不会影响到后置双摄的横向排列的。

说到这里小编只能暗暗叹一口气了，在从前，不管是电视、PC 还是任何电子产品，在刚刚被推出的时候都经历过热卖，可一旦市场饱和了，创新停止了，那也就进入了年复一年痛苦的萎缩过程，最后消亡的也不在少数。现在的智能手机正处在这样的过程中，2017年智能手机行业已经遭遇了10多年来的第一次下滑。如果厂商们还不去创新，而是抓住苹果这根救命稻草不断地秀出自己的底线，去追逐一切能够吸引眼球的东西，却不管这些东西是好还是坏。那小编只能痛心地说：“这样的智能手机行业，死不足惜。”

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