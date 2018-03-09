今天早上有媒体报道，在线直播平台斗鱼获得了腾讯40亿元人民币的投资。而刚刚斗鱼创始人陈少杰也在朋友圈宣布了这一笔投资，该融资为腾讯公司独家投资，金额高达6.3亿美元，和早上40亿元人民币的金额完全一致。





在今天这笔投资之前，斗鱼已经完成了多轮融资，天使轮和 A 轮融资在2014年，金额分别为数百万人民币和数百万美元；B 轮融资发生在2016年，是来自腾讯领投的1亿美元融资；C 轮发生在同年8月，同样是腾讯联合凤凰投资领头的15亿元人民币；最近的一笔是 D 轮融资，发生在2017年，来自招银国际等国资和银行系背景，金额高达15亿美元。这次腾讯一口气独自注资40亿元，可以说是非常大的手笔了，陈少杰也在朋友圈表示：“斗鱼全力配合腾讯深耕游戏直播领域，做好游戏与直播行业的战略协同。”大家细想就能发现，英雄联盟、绝地求生、王者荣耀等直播平台热捧的游戏，其实都是来自腾讯旗下。

而这笔融资完成之后，斗鱼距离上市也越来越近了，今年1月路透社曾经报道称，斗鱼计划在2018年在港股上市，IPO 金额可能会达到3亿美元到4亿美元，后来这一消息得到了斗鱼 COO 的证实。在2017年，招银国际等机构曾把斗鱼的估值定在100亿元人民币左右。现在游戏直播平台相比前两年的火热，已经冷静了不少，作为一个相对成熟的市场，斗鱼作为业界最大的平台，自然会受到各个游戏开发商的热捧，腾讯就是其中最为关键的一个。据极光数据等机构的统计，截止2017年年中，斗鱼平台的月活跃用户数量为1069万，日活660万，而游戏直播平台中距离斗鱼最近的是虎牙，月活数量810万，日活460万，差距颇大。

并且最近也有消息称虎牙计划在今年赴美上市，并且已经向美国证券交易委员会提交了IPO申请文件。

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