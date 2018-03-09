今天凌晨，谷歌发布了Android P首个预览版，在每年三月放出当年第一个 Android 预览版也成为了谷歌每年的传统。不少外媒经过测试之后，为我们总结了一些值得一看的新特性。





最为关键的一点当然是对于刘海屏的原生系统支持，在 Android P 中，谷歌调整了通知栏的设计以适应不同类型的刘海屏。比如说将时间显示调整到了通知栏右侧，并且各个图标的设计和排列也有所调整，毕竟刘海屏设计下的通知栏比此前要更宽一些。同时在新的APIs中，也允许开发者决定通知消息在通知栏的展示形式。

下拉通知栏同样有较大的改变，Android P 的下拉通知栏采用了圆角风格，更加像是卡片化设计，并且在内容显示上，Android P 也更加自由，App 能够显示实时对话、图片、表情等内容，并且用户还能够在下拉通知栏直接回复消息，比起以前的下拉通知栏方便不少。

和通知栏一样，其他界面的设计也充满了圆角卡片元素，比如说音量、电源菜单（关机、重启和截屏）都移到了屏幕右侧，此前他们分别位于屏幕上方和中间。而底部图标栏虽然不是白色卡片风格，但是也用圆角的半透明区域进行了区别。





拍照：Android P 支持同时接受多个摄像头的数据，这能够使双摄甚至多摄手机为我们带来更好的体验，比如无缝变焦、焦外成像、立体视觉等等。定位：我们知道，蜂窝网络是有定位能力的，原理是通过手机和不同基站之间的距离来算出手机所在的地点。而在 Android P 中，这一功能拓展到了 WiFi 上，我么能够通过 WiFi Round-Trip-Time 技术来进行室内定位，原理和蜂窝网络一样。

系统资源：空闲 App 将无权调用手机麦克风、摄像头、和其他传感器，这不仅能够省电，也能够防止流氓应用在后台搜集用户信息。同时 ART 模式也得到了升级，App 的优化质量更高，所占的系统资源更少。指纹：Android P 新增了指纹授权功能，用户能够管理获得了指纹授权的 App。但是尚不知道能否通过这一功能将指纹授权给任意 App，如果能够实现，那将大大拓展指纹的使用范围。支持 HEIC ：HEIC 名为高效率图像文件格式，图像尺寸通常只有 JPEG 的一半，能够大大节省手机空间。iPhone 7之后的苹果手机都已经支持了该文件。现在 Android P 开发者预览版能够在 Pixel 系列上安装，但是 Pixel 用户也请注意不要在日常主力用机上安装预览版，毕竟Android 一般都有5个开发者预览版，在2018年秋天才会上线正式版。

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