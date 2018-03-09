智能音箱在被推出之后，其内置的语音助手虽然偶尔被嘲笑为“人工智障”，但还是为不少用户提供了很多方便，所以近年来也成为了一个风口行业，获得了不错的销量和市场评价。根据众多厂商的计划，随着人工智能的发展，语音助手未来也会承担更多任务。那么问题来了，越来越聪明的语音助手，会威胁到人类吗？





今天美国就有不少用户讨论起了一件非常可怕的事情，The Verge 发文称，最近几天不少搭载亚马逊 Alexa 语音助手的设备总会听到“ 奇怪的、自发的笑声 ”，甚至在没有被唤醒的时候都会发出笑声，并且该笑声听起来让人感到恐慌。一位推特用户说：“家里的人一句话都没说，但 Alexa 突然启动并笑了起来，也不说话，只是笑。”为了避免被惊吓到，不少用户选择关闭了 Alexa 设备。

现在这一情况已经在欧美 Alexa 用户中间炸开了锅，难道是 Alexa 拥有了自我思维，然后故意发出笑声惊吓用户的吗？如果真的如此未免也太可怕了，毕竟搭载 Alexa 的设备非常多，不仅包含 Echo 系列智能音箱，不少第三方智能家居产品也内置了 Alexa 语音助手。今天收到反馈之后，亚马逊也第一时间进行了回复，他们表示让 Alexa 发出笑声的启动次非常简单，就是一个“laugh”，可能是它捕捉到了和这个单词发音相近的声音，所以自动笑了起来。所以亚马逊建议用户将笑的关键词修改一下，改成“Alexa Can You Laugh？（Alexa，你会笑吗？）”这种复杂一点、不容易误触发的句子。同时亚马逊也正在将 Alexa 发出笑声的逻辑修改一下，以后 Alexa 会先回应“Sure I can（我当然能）”，然后再发出笑声。所以大家认为，Alexa 的笑声是真的误触发，还是它的确想“笑一笑”呢？

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