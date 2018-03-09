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2018-03
08
17:50
虽然外卖为我们的生活带来了不少方便，网络上不少人也一直呼吁大众善待风里来雨里去的外卖小哥。但是因为不少外卖员不遵守交通法规，常常出现逆行、超速、不戴头盔或者边打电话边骑车的交通违法行为，所以不少普通民众怨声载道。不过这一情况未来可能会有所好转了，今天深圳市就带头出台了外卖配送人员管理规定，违法三次就将被辞退！
外卖配送人员三级管理规定的具体细节如下：在一年以内，第一次违法被交警处罚的，停止该工作人员骑行外卖送餐车一周；第二次被处罚则停止一个月；第三次被交警处罚，则直接予以辞退。同时对于在被停工期间和被辞退的员工，其他外卖网点不得录用。
并且这里的管理对象也不止外卖配送员，对外卖网点也有要求，如果一个外卖员发生交通事故导致一人涉及伤亡，则该网点全体员工都要停工。根据外卖员在事故中负次要、同等和主要责任，停工时间分别为1、3和5天。停工期间，该网点的所有员工都需要到辖区交警大队接受安全培训。
同时，深圳交警也表示，现在的外卖企业管理模式主要分直营、加盟和承包三类，每个网点负责一个地块。其中直营外卖点的员工大多被纳入了统一管理，能够穿着工服、戴头盔，并且遵守法规。但是不少加盟和承包点就管理不善，违规现象频发，特别是不少承包模式的外卖点会同时接受不同平台的订单，所以更加难以管理。
其实小编认为，这一点还是需要靠外卖平台实施更加精细化的管理，如果所有网点都能够做到像直营店那样正规，外卖员交通违法就不会成为一个让人深恶痛绝的社会现象。不然的话，交警对外卖员的管理其实也一定程度上消耗了社会资源。
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