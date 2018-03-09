在 vivo 成功量产屏下指纹技术之后，有关各大品牌屏下指纹手机的消息就不断传出来，之前不少人认为小米、华为、OPPO 和三星都有望在今年推出搭载屏下指纹的手机，但是现在看来，三星很可能会缺席了，来自凯基证券的郭明錤今天发文称，三星 Note 9 很可能会放弃搭载这一技术。



其实在去年，凯基证券曾经准确预测了三星 S9 将不会搭载屏下指纹传感器，但是当时他们认为 Note 9 上这一技术将会成功量产，不过现在看来，三星再一次失败了。值得一提的是，2017年曾有分析师表示三星对于屏下指纹技术的最后耐心就是 Note 9，如果在 Note 9 上都无法成功量产，那么三星将会放弃这一技术。





在今天的报告中，郭明錤表示现在屏下指纹技术还存在一些缺陷，比如手机贴上保护膜或者在不同环境下时，指纹识别的成功率就会收到影响。根据此前的传言，三星一开始是计划和高通共同研发超声波屏下指纹方案，但是现在是和汇顶以及 Synaptics 两家公司一起研究光学指纹识别方案。如果用户贴膜质量不够高，透光率等因素不达标就会影响到光学识别方案的识别率。其实 vivo 的方案也有这种隐患，所以该公司为用户提供了专门的屏下指纹贴膜。同时我们也需要明白，三星 Note 9 作为单机销量绝对会达到数千万的旗舰，产能和稳定性要求也很重要，在产能和技术完全成熟之前，确实不太可能勉强使用该技术。那么三星会不会就此放弃屏下指纹呢？苹果其实已经证明过3D 面部识别其实也是可行的，并且三星自己也有成熟的虹膜识别方案，所以在未来的三星手机中，我们的确有可能看不到屏下指纹技术的出现了。

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