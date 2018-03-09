昨天（3月8日）斗鱼获得腾讯6.3亿美元独家投资的消息引爆了直播圈，毕竟不管在哪个行业，获得腾讯和阿里的巨额独家投资基本上等同于“平步青云”了。但是让人没想到的是，昨天晚上，另一家直播平台、也是斗鱼的最大竞争对手虎牙也突然宣布，获得了腾讯的4.6亿美元独家战略投资！





这一下让不少人大跌眼镜，毕竟按照以前的管理，在腾讯投资一家之后，阿里就会投资另一家，就像此前的 ofo 和摩拜一样。但是细细一想，阿里在游戏领域确实是没有什么布局，腾讯这两笔投资，相当于是上了双保险，试想一下，游戏直播行业的两强全都是自家旗下，推广游戏的过程就会方便不少。我们还是来认识一下这笔交易把！这笔投资的具体数额为 4.616 亿美元，约合人名币29亿元。不过在投资之后，现在欢聚时代依然是虎牙的最大股东，腾讯能够在投资完成的两年之后逐步以市场公开价格购买虎牙的剩余股份，最多能够达到50.1%的控制权，成为最大股东。因为有这么一个约定，所以现在欢聚时代正在全力推进虎牙直播上市，欢聚时代 CFO 金冰最近向媒体透露，虎牙秘密提交了上市申请书，将会于年内在美国IPO上市，以便获取自己的投资者群体以融资其长期增长。据估计，虎牙直播的估值在7.5亿美元以上。和斗鱼经过了多轮融资不同，虎牙在2017年5月才启动 A 轮融资，当时获得了中国平安保险领投的7500万美元的融资，所以现在虎牙就能够进行 IPO 上市就出乎很多人的意料。与之相对的，斗鱼也将会在2018年进行 IPO，昨天获得的腾讯独家投资将会是斗鱼上市前最后一轮融资，其估值可能会超过百亿人民币。

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