之前有不少分析师和业内人士称，2018年智能手机销量要大幅下滑，当时还有很多人不信，但是今天来自中国通信院的官方数据却将残酷的现实摆在了所有人面前：2018年2月，国内手机市场出货量为1812.2万部，同比下降38.7%！可以说是一泻千里了。





有些人自我安慰称，出货量下滑是因为2月正值春节期间，所以出货量下滑在情理之中。但是与今年对比，2017年2月的出货量为2956万部，春节会影响出货量的说法并不成立。其实在1月时，中国通信院就表示当月智能手机出货量已经同比下滑超过16%了，只是谁都想不到在2月，滑坡竟然会接近40%。

更加可怕的是，这还是在手机厂商发布了更多新机的情况下的成绩。据悉，2018年2月上市新机型75款，同比增长120.6%，一月和二月的新机总数达到了126款，同比增长了29.9%，但是在这两个月中，智能手机的总出货量却下滑了25.2%。其他数据方面，4G 手机的出货量也同比下降了37%，但是 4G 手机在所有手机中的占比却来到了96.8%，我国的 4G 普及工作做得不错。而在品牌方面，国产品牌的占比为84.8%，国外品牌的占比为15.2%，考虑到 iPhone 占据的份额，国产品牌已经成为了国内手机市场绝对主力。

至于为什么会有这样的下滑，主要原因还是有两个，一个是因为国内智能手机的普及程度已经非常之高，市场接近饱和的情况下，厂商们只能从存量市场吸引用户换机。但是这就带来了第二个问题，现在的智能手机陷入了创新乏力的阶段，厂商们只能够在屏幕、拍照上下功夫，无法提出革命性功能吸引用户换机。以上情况并不仅仅存在于中国市场，世界智能手机行业都遭遇了这样的窘境。所以不出意外的话，后面每个月的智能手机销量都会有大幅下滑，其实业内人士早已预测了智能手机的下滑，但是谁都没有想到，这个冬天会来得这么快，这么猛烈。

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