众所周知，ofo 小黄车是全球第一个无桩共享单车平台, 首创“无桩单车共享”模式，平时大家简单通过手机解锁单车，便可享受随时随地有车骑的共享出行服务。不过，ofo 官方宣称的“更好骑的共享单车”，一开始依然少不了押金，直到 2017 年 3 月与蚂蚁金服达成战略合作之后，才标志着免押模式的开启。3 月 12 日消息，就在今天，ofo 小黄车官方宣布，在免押金实施一周年以来，已累计免押近 3000 万人，为用户节省押金超过 40 亿元。ofo 小黄车是多家与蚂蚁金服合作的共享单车企业之一，但却是首家推行免押金服务的共享单车企业。2017 年 3 月份，ofo 小黄车与蚂蚁金服旗下的芝麻信用达成战略合作，在上海率先试点信用免押金模式，只要芝麻信用分值在 650 分及以上的用户，只要在 app 中点击“芝麻信用免押金”的按钮，无须交纳 99 元押金便可骑行 ofo 小黄车。在共享单车行业，用户先交纳押金再被授权用车的做法成为普遍现象。不过，ofo 小黄车一直有意推动整个共享单车行业采用信用授权免押金的模式，即凭借个人信用就可以获得共享单车使用权。ofo 小黄车将这一免押金模式逐步推广至全国，截止 2017 年 10 月，全国 25 座城市均已实施信用免押金。2017 年8 月份，国家十部委联合出台了共享单车《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，《指导意见》鼓励共享单车免押金方式提供服务：鼓励采用免押金方式提供租赁服务，企业已收取押金或者预付资金的，要在注册地设立专用账户，实行专款专用，完善退还制度，接受交通、金融等主管部门监管。其实在《指导意见》出台之前，ofo 小黄车官方就已宣称的自建和推进共享单车信用体系建设，在多个城市提供了“信用免押金”服务，并于 2017 年 5 月在自身 app 内推出信用评分系统，通过信用引导用户文明用车、安全骑行、规范停放。另外，ofo 小黄车官方还曾表示，对用户押金采取了“托管”而非“监管”的方式，最大程度保障了用户押金安全。不少网友问，是不是芝麻信用分免押金的城市用户真的可以把押金退掉了？没错！答案是肯定的，毕竟信用免押，未来消灭支付的，不会是一家支付公司，而是信用。

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