近些年来，OLED 被业界认为是“下一代显示技术”，因其具有，自发光、视角广、色域高、响应速度快等优势。作为电视行业的巨头，索尼多年来也一直致力于 OLED 显示技术的研发，2017 年索尼 4K HDR OLED 电视 A1 系列的横空出世，以惊艳的视觉体验、创新的“Acoustic Surface”银幕声场技术震惊业界，一经推出便获得消费者的广泛好评。今年，索尼仍进一步拓展 OLED 产品阵营，并于 CES 2018 向世人展示了全新 OLED 电视 A8F 系列。很多关注索尼 OLED 电视的国内消费者想知道，该系列产品何时到中国来呢？就在 3 月 8-11 日召开的 AWE 中国家电及消费电子博览会期间，索尼面向中国展示了 2018 春季全线电视新品阵容，其中就包括全新 OLED 电视 A8F 全球首发。

根据索尼介绍，OLED 电视新品 A8F 继承了 A1 系列所有的技术优势，配置了包括 4K HDR 动态逐项重塑技术、14bit 平滑渐变、双影像数据库、精密色彩渲染以及动态对比度增强五大黑科技。与此同时，在内的 X1 进阶版图像处理芯片，结合 OLED“800 万自发光、广视角、无残像”等天然优势，带来更为真实细腻的光影表现、色彩对比以及暗部细节，大幅提升视觉体验。除了搭载索尼独有的 4K HDR 图像处理芯片 X1 进阶版，A8F 系列还提供了同样是索尼独家研发的银幕声场技术。索尼介绍称，该技术“摒弃了传统电视的扬声器系统，直接通过屏幕发出声音。结合索尼 DSP、喇叭定位等独家核心技术，不仅可以全面提升电视产品的音效表现，带给用户通透的中高频和震撼的低频，还能真正提供以往电视所难以实现的‘音画合一’效果，即声音可以跟随画面主体的移动而同步移动。”

索尼表示，A8F 系列如此优秀的“音画”表现，正是银幕声场技术的独特性和技术创新性所在，也是难以模仿和超越的难度所在。A8F 系列与 A1 系列外观有所不同，采用全新设计的极简支架，最大限度地减少占用空间，同样继承了索尼极简生活的设计理念。至于大家关心的价格方面，A8F 系列本次推出了 65 英寸和 55 英寸两个主流尺寸，官方售价分别为 25999 元和 15999 元，这一价格真的有点“低”得出乎所有人的意料。

当然了，去年惊艳的 A1 在中国的定价从 24999 元起步，也相比其他国家或的确的售价更低。今年 A8F 在相同面板、相同芯片和相同屏幕发声技术的情况下，或许因为成本下降，定价也相对“良心”不少，毕竟 OLED 技术相比前些年更加成熟了，或许 OLED 电视价格 2 万起步的日子将逐渐远去。还需要注意的是，索尼官方认为，中国是索尼最重要的市场，并认为中国市场正经历消费升级的过程。简单来说，随着社会生活水平的进步，越来越多的消费者对生活品质的追求越来越高，因为更加中意更大尺寸、更高画质、更高端的电视机产品，而索尼凭借半个多世纪深厚的画质技术积累与研发优势，不断挖掘电视技术的潜能，进一步丰富中国消费者的多样化选择。

无论如何，去年 A1 旗舰 OLED 电视的入市，索尼以一年时间、一个系列便占据了国内 75 英寸 OLED 电视市场超 40% 的份额，相信今年价格惊喜的 A8F 加入了战局之后，OLED 电视市场将迎来新一番搅动，我们拭目以待。















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