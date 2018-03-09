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2018-03
12
15:24
今年，索尼仍进一步拓展 OLED 产品阵营，并于 CES 2018 向世人展示了全新 OLED 电视 A8F 系列。很多关注索尼 OLED 电视的国内消费者想知道，该系列产品何时到中国来呢？就在 3 月 8-11 日召开的 AWE 中国家电及消费电子博览会期间，索尼面向中国展示了 2018 春季全线电视新品阵容，其中就包括全新 OLED 电视 A8F 全球首发。
除了搭载索尼独有的 4K HDR 图像处理芯片 X1 进阶版，A8F 系列还提供了同样是索尼独家研发的银幕声场技术。索尼介绍称，该技术“摒弃了传统电视的扬声器系统，直接通过屏幕发出声音。结合索尼 DSP、喇叭定位等独家核心技术，不仅可以全面提升电视产品的音效表现，带给用户通透的中高频和震撼的低频，还能真正提供以往电视所难以实现的‘音画合一’效果，即声音可以跟随画面主体的移动而同步移动。”
A8F 系列与 A1 系列外观有所不同，采用全新设计的极简支架，最大限度地减少占用空间，同样继承了索尼极简生活的设计理念。至于大家关心的价格方面，A8F 系列本次推出了 65 英寸和 55 英寸两个主流尺寸，官方售价分别为 25999 元和 15999 元，这一价格真的有点“低”得出乎所有人的意料。
还需要注意的是，索尼官方认为，中国是索尼最重要的市场，并认为中国市场正经历消费升级的过程。简单来说，随着社会生活水平的进步，越来越多的消费者对生活品质的追求越来越高，因为更加中意更大尺寸、更高画质、更高端的电视机产品，而索尼凭借半个多世纪深厚的画质技术积累与研发优势，不断挖掘电视技术的潜能，进一步丰富中国消费者的多样化选择。
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