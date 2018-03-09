英特尔和微软作为曾经的黄金搭档，“你出硬件、我出软件”的套路可谓是在很长时间内统治了 PC 界，但是随着近年来 PC 行业的萎缩，Wintel 联盟也变得若即若离起来，甚至微软都和高通这个英特尔的死对头走到了一起。不过随着人工智能的快速发展，曾经的 Windel 联盟要回来了，近日，他们共同推出了一套 AI 解决方案。





事情发生得比较早，在上周的3月7日，当天微软在 Windows 开发者提发布了能够让开发人员在 Windows 操作系统中执行机器学习工作的 Windows ML （请注意，这里是 Machine Learning的缩写，不是那啥），同时英特尔也推出了全新的视觉处理单元——VPU。我们先来了解一下 VPU，这是一款专门为加速边际人工智能工作负载而打造的芯片，能够以高速、低功耗的形式来运行神经网络，以减轻其他硬件在运算人工智能任务时的负担。总的来说，你能够把它当做一个辅助芯片，在它的帮助下，全世界的电脑都能够高效地实现 AI 功能。

接下来再看看 Windows ML ，其实它也不是一个全新的独立操作系统，你可以把它当做运行在 Windows 上的一款插件，它能够为硬件智能地分配计算任务，实现高效的运算。它能够针对多种硬件提供最合适的工作分配。当然， Windows ML 对于 VPU 的适配肯定是最好的。

所以 VPU 和 Windows ML 相结合的时候，我们日常使用的 PC 就能够提供优质的人工智能、机器学习和深度学习等能力了，实现语音助理、生物识别、智能音乐播放和照片识别等功能当然也都不在话下。英特尔副总裁表示：“英特尔一直致力于将人工智能从服务器、数据中心等地方带给全球数以亿计的普通用户，VPU 就是最好证明。”不过现在我们上不知道两项技术何时能够真正投入商用，或许在5月的微软 Build 全球开发者大会上会有更加详细的说明。

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