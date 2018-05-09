5 月 8 日凌晨，一年一度的微软开发者盛会 Build 2018 在华盛顿召开。在本次大会上，微软宣布 Windows 10 设备已经达到 7 亿台。需要注意的是，这是去年 Build 大会公布数字以来，年同比涨幅最大的一次。





这一数字来源于微软副总裁乔北峰（Joe Belfiore） ，他在大会上介绍微软各项订阅服务时表示：“人们利用 Microsoft 365 完成了这个世界上最杰出的工作。Office 365 的商业月活跃用户数超过 1.35 亿，而联网的 Windows 10 设备有将近 7 亿台，Microsoft 365 能够帮助开发者真正接触到人们的日常工作环境，并为人们的工作方式带来改变。”去年 5 月 11 日的 Build 2017 开发者大会上，微软曾公布 Windows 10 操作系统已经在全球 5 亿活跃设备上运行。因此，经过大约 12 个月的时间，Windows 10 的用户数又增长了 2 亿。为何说今年是最大的年同比涨幅呢？微软曾在 2016 年 9 月底透露 Windows 10 活跃设备是 4 亿，但 8 个月之后的 Build 2017 仅增长了 1 亿。毫无疑问，Windows 10 达到 7 亿设备对微软而言是一次全新的里程碑，不过这一数字并不单只笔记本电脑、台式机电脑和平板电脑，还包括 Xbox 游戏机、Windows 手机和 HoloLens。当然了，不用多说，PC 肯定是占比最大的 Windows 10 设备。Build 2018 大会的主角并非 Windows 操作系统，所以微软也并没有再次谈及 Windows 10 最初的目标。其实早在 2015 年 7 月 Windows 10 正式推出时，微软表示他们希望在 Windows 10 问世之后的三年时间里，能够实现不低于 10 亿设备的装机量。很显然，这个计划失败了，过去两年微软承认要实现这个雄心勃勃的目标，确实需要更多的时间。Windows 10 市场份额还会持续增加，不久前微软正式推出了 2018 Windows 10 更新四月版，该更新带来了几个重要的功能，包括“时间线”、“专注助手”和“Edge 更新”等，很多用户反馈这一版本更稳定，流畅度提升很大，并且引入了部分更好看的“流畅设计”元素。因此，伴随新主要版本的发布，未来几个月新用户增长必然比平静期更快。目前影响 Windows 10 增长的最大障碍，似乎是微软自家的 Windows 7 操作系统，这一版系统从 2009 年发布至今虽然将近 10 年时间，但目前仍是世界第一桌面操作系统，全球市场份额高达 43.57%，而 Windows 10 则是 33.81%。微软需要更加努力的说服用户进行升级，因为微软已计划在 2020 年 1 月份结束 Windows 7 的安全更新支持服务。

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