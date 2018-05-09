北京时间 5 月 9 日凌晨，谷歌在加州的山景城召开了年度开发者大会 Google I/0 2018。正如预期，谷歌发布了最新版本操作系统 Android P。该系统更加注重 AI 人工智能特性，并引入了新的手势，更加节能省电，同时也更加关注人们的数字生活是否健康，谷歌不希望人们花太多的时间在手机上。





谷歌表示，Android P 将让 Android 比以往更智能，更易于使用，重点升级有三大部分，分别为 Intelligence（智能）、Simplicity（简化）和 Digital Wellbeing（数字化健康）。究竟 Android P 有哪些亮点呢？下面我们一同看看。

更智能的交互体验：融入 AI 和机器学习

在 Android P 中谷歌提供了 Slices 和 App Actions 两项交互上的改变，希望借此改变了用户与应用程序的交互方式，不仅增加对已安装应用程序的参与度，而且还提供独特的功能让用户更易于访问应用的功能。Slices 就是在 Google Search 搜索栏中直接提供已安装程序轻量级交互操作，界面上设有应用程序某些功能的快捷操作，因此用户无需打开应用程序就能操作完整应用程序中指定的某项功能，更快速、更便捷。

例如，当你在 Google Search 搜索栏中键入“我想预订酒店房间”的内容，如果已经安装了某个酒店预订应用程序，那么在搜索栏下方的建议列表中就会直接出现简化的、轻量级的交互操作选项。现场展示中，谷歌输入“Hawaii（夏威夷）”，列表中就可以看到 Google Photo 中有关用户夏威夷之旅的照片选项。App Actions 是可以帮助用户快速获得所需的一种简单而有效的方法，其功能主要就是利用 AI 和机器学习预测用户想要进行的下一步动作。例如，系统会自动预测用户是否需要给某个人打电话，或者将要出门锻炼，这些预测的信息会在 Android P 的启动器顶部以气泡形式出现。

Android P 利用 AI 再一次改善电池续航

谷歌解释称，这完全是基于用户自己使用习惯的预测，所以如果用户经常在 18 点的时候外出去跑步，那么此时他手机启动器的顶部会出现气泡，预测他最想打开的跑步应用程序。另外，当用户插入耳机之后，启动器顶部也会为用户提供他常用音乐应用程序的播放按钮，并且还包含最近的播放的曲目。Slices 和 App Actions 都依赖于专用的 API，因此这必须要应用程序开发者去适配和调整，否则应用程序无法自动实现这两项新的交互方式。谷歌称这两个功能用途广泛，已经为开发者提供最便捷的方式整合，但究竟有多少应用程序根据，就要取决于开发者时候愿意花时间和精力了。在 Android P 中，谷歌加入了全新的省电功能：Adaptive Battery。在该功能下，应用程序不必要唤醒造成的 CPU 资源占用可以减少 30% ，更专注于用户最常用的应用和服务，最大限度、最充分地利用电池。

谷歌表示，该功能运用到了设备端的机器学习技术，这是 Android 团队与 Google DeepMiind 团队合作开发的成果，不仅可以预测用户接下来几个小时内将使用的应用程序，而且还包括在当天用户何时会使用哪些应用程序。

谷歌指出，目前 Android 手机的自动亮度特性是一种“一刀切”的解决方案，并没有考虑到个人偏好。所以，通常情况下很多用户需要手动调节亮度滑块，导致屏幕变得太亮或太暗。而 Adaptive Brightness 自适应亮度功能可随着时间的推移，通过学习用户对亮度的偏好来解决这个问题。该功能会充分考虑用户的环境和活动情况，同时也允许用户手动调整亮度滑块，更深度去学习以调整至个人偏好的亮度设置。

全新的手势操作更简单、更平易近人

谷歌在 I/O 2018 上演示了一些为 Android P 加入的新手势操作。其实上个月就有相关截图泄露了，当时底部导航栏已经换成新的设计，并且加入了类似 iPhone X 底部的“小横条”。本次大会的现场果然证实了这一点，谷歌表示新手势操作将让用户更流畅、更快速的进行导航和使用应用程序，满足单手操作需求，并且还通过 AI 和机器学习增强，能够预测用户特定时刻想要什么操作。新的导航里只有一个 HOME 按钮，谷歌称其 为小“胶囊”，虽然某些界面上还有“返回”按钮，但谷歌设定为无关紧要时会自动消失。具体到手势操作上，按“小胶囊”快速向上滑就会出现多任务切换界面，不过谷歌称这个界面为“概览（Overview）”界面，界面上方是传统的多任务卡片，而下方则设有 Google Search 搜索栏以及 5 个 Google Assistant 认为你可能想要打开的应用程序图标。

与此同时，如果你按住“小胶囊”上滑动的动作更大，或者在“概览”界面再向上滑动一次，所出现的界面则是熟悉的应用程序列表抽屉。返回“概览”界面只要向下轻滑即可，或者长按滑动可返回主屏幕界面。

还有一个新手势叫做 Quick Scrub，可以通过手势快速在最近打开的应用程序之间进行切换，只要按住“小胶囊”向左或向右滑动即可自动切换，这个与 iPhone X 按住“小滑块”或“小横条”的操作完全一样，谷歌也认为这是快速切换应用的最佳解决方案。

谷歌称，这些 Android P 的新手势很强大，可以帮助用户以更快速的方式来完成任务，而且在任何应用程序中都可以使用，所以当用户查看电子邮件时，可向上滑动来访问最近的应用程序，或打开应用程序抽屉，又或者使用谷歌搜索，最后再滑动回之前离开的界面。谷歌还展示了之前在 Android P 开发者预览版中已经出现的垂直音量控制界面，这一界面已经经过全新设计简化，声称可以更好的管理音量。

另外，谷歌对自动旋转功能进行了调整，在 Android P 中可以自己设定屏幕图像不自动翻转，而是当用户横过来使用手机时，在导航栏上会出现一个按钮，手动点击之后才屏幕才翻转过来。

Android P 的新手势可以选择关闭，改用传统三个按键的导航栏。此外，Android P 还简化改良了很多界面操作，包括通知中心、快捷设置、截图和状态栏等等，目前 Android P 还不是正式版，所以最终谷歌可能还会扩展或引入更多的手势，保持期待。

回归真实生活：数字化健康（Digital Wellbeing）

“数字化健康（Digital Wellbeing）” 是 Android P 操作系统第三大特点。而这一部分谷歌介绍称保护了三个主要功能，分别为：Android 仪表盘（Dashboard）、Shush 模式和应用程序计时器（App Timers）。谷歌严肃地表示，大家都花了太多时间在手机上，因此需要通过一些简单的方法，例如这三大功能，让 Android 系统帮助用户掌控自己的“数字生活”，而不是过渡使用手机，摆脱对手机的依赖，最终目的是享受最真实生活，促进生活更加美满和幸福。

谷歌首先提到的是 Android Dashboard 仪表盘新功能，通过该功能用户将能够清楚地看到自己在手机上花费多少时间做了些什么，包括可以看到最常用的应用程序，还会告诉用户已经解锁了手机多少次，以及收到了多少通知等等。Dashboard 仪表盘功能并不是 Android P 操作系统独占功能，第三方开发者的应用程序也能够深度接入系统的仪表板功能，为用户提供更多有关自己手机和应用程序的相关数据。举例说，你在手机上看视频花了很多时间，那么 YouTube 应用程序会通知用户看视频花的时间，然后提醒你时候需要休息一下。

当然，如果这个功能如果不符合个人喜好，用户也可以直接关闭。谷歌表示，Android Dashboard 仪表盘功能的理念是帮助人们更规范自己的智能手机使用情况，这是一个持续性的过程，并且随着时间推移而变化和发展。App Timers 应用计时器是另一个能够帮助用户脱离手机的功能之一。在 Android P 当中，用户可以设置应用程序的使用时间限制。当设置的使用时间限制快到时，系统会提醒用户，然后应用程序的图标将会在此后的时间里变成灰色，希望用户可以减少使用。

另外，谷歌引入了 Shush 模式。“Shush”这个词就是“嘘！”，表示安静“请勿打扰”的意思，一般出现的情景都是瞬间发生的。因此，新勿扰模式不仅是电话和通知勿扰，还解决视觉打扰问题，当启用时所有视觉都可以屏蔽显示。不仅如此，新勿扰模式还增加了一个新的手势功能，用户只要把手机的屏幕翻转朝下方，手机就会自动关闭通知铃声，调成振动静音模式，只保留闹钟响铃，以及只接收所收藏的联系人的来电和消息提醒，让用户可以更专注于当下。

Android P 公共测试版现已推出

最后，还有个 Wind Down 模式，它会在用户设定的时间激活“勿扰模式”，并且此时手机的屏幕将会强制变成灰度单色，让你放下手机，早点入睡，早上才恢复正常。平时当你想睡觉的时候，可以直接告诉手机的语音助理启用，避免睡下又玩手机。谷歌在大会上宣布，Android P Beta 公共测试版即日起推出，符合条件的手机已经可以 OTA 下载安装升级。不过，这一次谷歌希望更多 OEM 手机厂商参与到公测中，因此支持的设备除了谷歌 Pixel 系列手机之外，还有其他 7 款品牌机型。根据谷歌公布的信息，支持 Android P 公测版品牌手机机型有：索尼 Xperia XZ2、小米Mix 2S、Nokia 7 Plus、OPPO R15 Pro、vivo X21、一加 6 和 Essential PH-1。

谷歌更注重社会责任

需要注意的是，即便是公测版，也仍是较为早期开发的版本，很多功能不稳定或存在 BUG，换句话说就是不推荐作为日常使用。至于 Android P 的正式版，谷歌表示要等到今年晚些时候。总的来说，本次 Android P 更新更专注的就是融入 AI 人工智能和机器学习，让系统更加的人性化，可以学习和适应用户的一切，帮助用户更快的完成日常任务。同时，谷歌非常希望用户更主动的关注自己的数字生活，是否影响到了真实生活的幸福。其实整个 Android P 发布部分，谷歌最严肃且花时间最多的是数字化健康部分。谷歌在发布会一开始就提到，Android 走过十年时间了，最开始目标是打造一个自由开放的移动平台，并向所有人开放。而如今 Android 产品被全世界数十亿人使用，越来越多人依赖于 Android 手机，因此谷歌在社会问题上的作用不容否认。在今天之前，“手机成瘾”一词成为了社会的热点，很多声音对 Facebook、苹果和谷歌等大型科技公司强烈抗议，因为这些科技公司的产品让人“上瘾”而脱离真实生活，并希望能够提供科技产品应该能够提供真正的数字化的监控和管理功能，特别是对于当代年轻用户群。

虽然 AI 人工智能是仍是本此大会的核心，但在主题演讲中，谷歌多次强调，科技应该是帮助生活，而不是分散注意力，Android P 新增的大量数字化的技术，就是未来实现生活与科技之间的平衡。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。